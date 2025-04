Quand Trump et Wauquiez dopent le tourisme à Saint-Pierre-et-Miquelon [ABO]

" Il a provoqué la colère de tous les habitants. Nous avons ressenti cela comme une punition de la destination. Sa réflexion était de l'ordre : 146 jours de pluie et neige par an, cela les fera réfléchir. Alors que je suis certain que certains lieux de sa région doivent connaître des conditions similaires ou pires.



Connaitre deux semaines de bad buzz, c'est impressionnant, pour un territoire de seulement 6 000 habitants, " poursuit notre interlocuteur.



Au lieu de laisser le soufflet retomber, la collectivité a décidé d'agir et transformer de façon positive cette soudaine attractivité médiatique.



b[Elle a lancé une campagne de communication baptisée OQTF pour " On quitte Tout Facilement ", transformant cette stigmatisation en opportunité. ]bL'enjeu est notamment d'attirer de nouveaux habitants, sur un archipel qui voit sa courbe démographique s'incliner dangereusement.



" Nous sommes en situation de plein emploi aujourd'hui et nous voulons disposer de tous les métiers et besoins sur place pour assurer notre autonomie de fonctionnement. Nous voulons donner envie de vivre une vie quelque part entre la France et le Canada.



Côté tourisme, et contrairement à ce qu’on observait encore fin mars, la plupart des gens sont en mesure de situer Saint-Pierre-et-Miquelon sur une carte, c'est exceptionnel. Nous avons considérablement gagné en notoriété, " s'enthousiasme un responsable de la collectivité.



Une visibilité qui n'aura pas coûté un seul euro, c'est parfois l'avantage des sorties imprévisibles de Donald Trump.