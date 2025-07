Air Transat lance la première liaison sans escale Québec – Pointe-à-Pitre

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe se réjouit de l’annonce de cette nouvelle liaison aérienne

pleinement dans notre stratégie de développement du trafic au départ de l’Amérique du Nord

Cette nouvelle ligne aérienne opérée par Air Transat s’ajoute à la récente ouverture d’une route depuis Toronto en mai 2025. Elle concrétise un partenariat entre le(CTIG), l’aéroport Guadeloupe Maryse Condé, et la compagnie aérienne. En 2024, une campagne de communication conjointe entre le CTIG et Air Transat avait permis de générer 2,9 millions d’impressions, avec un temps moyen de lecture de deux minutes auprès d’une audience ciblée. Les outils d’analyse de réservation ont par ailleurs révélé que, de décembre 2024 à janvier 2025, la ville de Québec figurait parmi les points de départ les plus recherchés pour des séjours en Guadeloupe, juste après Montréal.», ont déclaré Valérie Samuel-Cesarus et. Du côté de la SAGPC, gestionnaire de l’aéroport de Pointe-à-Pitre, Alain Bièvre a souligné que ce vol s’inscrit «».