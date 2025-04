Air Transat dévoile son programme de vols été 2025

Pour la Air Transat étoffe son programme transatlantique afin de répondre à la demande croissante sur les liaisons entre la France et le Canada . De mai à octobre, la compagnie aérienne québécoise desservira les villes de Montréal, Toronto et Québec, au départ de huit villes françaises, dont Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux.Unepermettra aux voyageurs de bénéficier de tarifs réduits, à partir de 369 € TTC aller-retour pouret, et 439 € TTC pourCette offre s’inscrit dans une stratégie visant àpour les voyageurs français, tout en proposant des départs quotidiens ou fréquents selon les villes.