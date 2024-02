Cyril Cousin : "Air Transat, c'est le Canada mais pas que !"

" Air Transat est connue pour desservir le Canada mais pas que ! " résume le directeur général. "C'est aussi la République Dominicaine au départ de Paris via Montréal avec une connexion de moins de 3h pour Punta Cana. C'est aussi la Floride, avec Orlando, Miami, ou encore Fort Lauderdale. Nous avons aussi la Californie... Et nous venons tout récemment d'ouvrir Lima au Pérou".



D'ici quelques semaines, la compagnie viendra à la rencontre des agences de voyages pour leur présenter toute l'étendue des possibilités à travers une série de workshops organisée avec les aéroports de province partenaires.



"2024, est une année intéressante et de challenge ! Les voyants sont bien orientés. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir le Canada semble toujours aussi populaire et aimer des clients".