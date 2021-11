Ce grand fan de James Bond devant l'Eternel, aime à se décrire comme faisant les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Sa passion pour l’automobile le destinait à y faire carrière jusqu’à ce qu’une rencontre fortuite change son destin professionnel. On lui propose à 20 ans un poste de commercial dans le tourisme.

Il débute sa carrière au sein du tour-opérateur Chorus en 1990. Puis lors de la fusion avec Jet tours en 1993, il prend la responsabilité du département « Marchés Spéciaux » (grande distribution / mutuelles) au sein de la direction commerciale.



2021 - Directeur France, Benelux, Suisse et Allemagne

2019 - Direction générale de VISIT Europe, filiale du groupe autrichien Travel Europe

2018 - TUI confie à Cyril Cousin la direction du réseau TUI France

2016 - Chef du projet croisières Western Region

2013 - Directeur de la distribution en charge l'ensemble des activités B2C pour les ventes de individuelles de Transat France,

2010 - Directeur commercial et marketing de Look Voyages

2006 - Directeur commercial Vacances Transat

2000 - International leisure Head of Sales AVIS

1995 - Jet Tours