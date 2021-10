Air Transat : Cyril Cousin nommé directeur France, Benelux, Suisse et Allemagne

Cyril Cousin a débuté sa carrière chezen 2006, au titre de directeur commercial et marketing de Vacances Transat et de sa compagnie aérienne Air Transat jusqu’en 2010, date à laquelle il intègre Look Voyages, au poste de directeur commercial et marketing.En 2013, lors de la fusion des deux marques et la création de, il devient directeur de la distribution et prend en charge l'ensemble des activités B2C pour les ventes individuelles.Lors du rachat parde Transat France fin 2016, Cyril Cousin quitte l'opérationnel pour devenir chef du projet croisières Western Region.En avril 2018, TUI confie à Cyril Cousin la direction du réseau TUI France. Puis, en septembre 2019, il prend la direction générale de VISIT Europe, filiale du groupe autrichien Travel Europe, avec pour mission de redynamiser cette marque sur le marché français.