Avec Air Transat, la Provence connectée à l'Amérique du Nord toute l'année

Alors que l'été indien n'en finit pas dans le sud de la France, Cyril Cousin, le directeur France, Benelux, Suisse et Allemagne d'Air Transat, et Julien Boullay, le directeur commercial et marketing de l'aéroport Marseille Provence, ont convié la presse, jeudi 12 octobre 2023, pour parler deA quelques mètres d'eux, sur le tarmac de l'aéroport provençal, un Airbus A321LR d'Air Transat se préparait à embarquer les (presque) derniers passagers de la saison vers Montréal.Mais, contrairement aux autres années, la compagnie continuera de desservir la Cité phocéenne en vol direct durant tout l'hiver 2023-2024, à raison de, et même trois durant les fêtes de fin d'année (soit les vendredis du 3 novembre 2023 au 26 avril 2024, les lundis du 6 novembre 2023 au 29 avril 2024 et les dimanches du 17 décembre 2023 au 14 janvier 2024).», a expliqué Cyril Cousin aux journalistes présents.