La Fête des Voyages s'affiche dans les médias provençaux !

Par ailleurs, le salon disposera d'Avec une moyenne impressionnante de 12 000 000 de visites mensuelles et 22 000 000 de pages vues sur son site, La Provence déploiera une campagne numérique à grande échelle, renforçant la notoriété du salon.Avec un million de followers sur Facebook, La Provence s'engage également danss'imposant comme le leader français des interactions sur ce réseau, avec 21 000 000 d'engagements annuels.Enfin,, la station phare du groupe Radio France, avec ses 200 000 auditeurs quotidiens, s'impose comme l'une des voix les plus influentes de la région PACA.Ciblant une audience de 35 à 65 ans, correspondant parfaitement au profil des passionnés de voyages, la station diffusera deLes Marseillais et les Provençaux pourront aussi voir, sur(voir vidéo en début d'article), pendant quatre semaines palpitantes, offrant une visibilité inégalée sur ce carrefour emblématique de Marseille, avec ses impressionnants 120 mètres de diamètre.Cette campagne de communication promet d'immortaliser la Fête des Voyages dans l'esprit de chacun, offrant une expérience immersive et captivante à tous les passionnés d'évasion et d'aventure.