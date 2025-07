21e Voyage des patrons et des dirigeants du tourisme : ce qu’ils en pensent !

Une semaine aussi intense qu’enrichissante en Malaisie. Merci pour les conditions de vol excellentes en Classe Affaires et l’hôtellerie cinq étoiles voire en suite. Merci à l’office du tourisme de Malaisie pour l’accueil. Les vraies richesses de ce voyage sont le casting, le niveau de prestation et le format.

Un immense merci pour cette belle expérience. Merci de m’avoir permis de vivre ces rencontres et de partager tous ces moments uniques, profonds et précieux. Merci la Malaisie.

Merci beaucoup pour ce sympathique voyage en très bonne compagnie, le format en petit comité est très agréable et très efficace. Nous avons pu tous échanger ensemble sur de grands sujets, c’était très enrichissant. (La parole circule) Et merci évidement à la Malaisie pour son hospitalité pendant ce magnifique voyage.

Une bonne approche (rapide et synthétique) de l’offre touristique et hôtelière ainsi que de la destination. Un format original et efficace. Des prestations de qualité.

Une belle destination, sous-estimée cependant ! Prêt maintenant à la vendre et à la recommander comme, je crois, tous les participants

J’aime le format, le groupe, je suis rentrée reboostée, ressourcée et motivée.

Un énorme merci. Je me sens extrêmement chanceuse d’avoir vécu un tel voyage, d’avoir ressenti autant d’émotions grâce à l’hospitalité Malaisienne et à l’organisation qui rend ce pays plus qu’attachant. Merci d’avoir permis de si belles connections.

Un Voyage bien pour La Malaisie, bien pour Malaysia Airlines, bien pour le réceptif Asian Trails et bien pour les participants.

Un grand Merci Jean-Louis pour cette belle expérience et découverte de la Malaisie mais aussi un grand merci à l’OT, à Alina, à James .. et ne pas oublier l’égrégore, voire l’alchimie incroyable au sein du groupe pendant ce séjour. Alors longue vie au Voyage des Patrons !