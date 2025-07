Madagascar Airlines : Thierry de Bailleul sera t-il reconduit ?

"Les avancées réalisées ces dernières années en matière de performance opérationnelle, de qualité de service et de modernisation sont pleinement consolidées. Les programmes en cours – digitalisation, renouvellement progressif de la flotte, partenariats internationaux et renforcement du hub d’Ivato – se poursuivent activement. L’ensemble des engagements contractuels, commerciaux et institutionnels pris par Madagascar Airlines restent pleinement valides et appliqués. Les équipes dirigeantes et opérationnelles restent mobilisées pour garantir une gouvernance efficace et une gestion rigoureuse"

Le conseil d'administration de la compagnie souhaite réaffirmer ses projets et rassurer l’ensemble des parties prenantes le maintien de "l'exécution rigoureuse de son Plan Phénix 2030". a ajouté le communiqué de presse.