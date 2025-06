Madagascar Airlines et Air Austral en code share !

Ce partenariat offre à nos passagers plus de souplesse, de choix et de continuité de service entre les îles et au-delà », explique-t-il, rappelant également l’enjeu stratégique pour renforcer la visibilité de Madagascar, « une destination unique au cœur d’un espace régional en plein essor

Une autre nouveauté de ce partenariat est la création d’uneexclusive entre La Réunion, Toamasina et Sainte-Marie (RUN-TMM-SMS).Cetteentend dynamiser les échanges touristiques et économiques entre ces îles voisines, tout en proposant une nouvelle destination de choix pour les voyageurs au départ de La Réunion.Le vol La Réunion-Tamatave sera opéré par Air Austral, avecassurée par Madagascar Airlines.Les billets pour ces vols en partage de code seront, dans les systèmes de réservation des deux compagnies. Thierry de Bailleul , Directeur Général de Madagascar Airlines, souligne que ce partenariat s’inscrit dans la dynamique du plan Phénix 2030, qui vise à faire de la compagnie un acteur fiable, connecté et tourné vers l’avenir.".