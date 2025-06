Madagascar Airlines modernise son service d’enregistrement en ligne

Lancée dans une refonte complète de ses outils digitaux, Madagascar Airlines avait déjà dévoilé en avril un nouveau site internet et compatible avec tous les terminaux (mobile, tablette, ordinateur). Celui-ci propose : un espace informatif enrichi (actualités, horaires de vol mis à jour toutes les 5 minutes, FAQ, carrières) et un module de réservation sécurisé, acceptant Visa, Mastercard et American Express, avec émission instantanée des billets électroniques.



Prochainement, de nouvelles fonctionnalités viendront compléter ce dispositif, notamment l’introduction du paiement en Ariary.