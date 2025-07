Marriott finalise le rachat de citizenM

Alors que les voyageurs recherchent de plus en plus des offres d’hébergement innovantes alliant technologie et hospitalité authentique centrée sur l’humain, la marque citizenM constitue un ajout parfait à notre portefeuille

Levient renforcer la présence du groupe sur le segment lifestyle, en intégrant une marque reconnue pour son approche technologique de l’hospitalité. Fondée en 2008, citizenM exploite actuellement 37 hôtels regroupant 8 789 chambres dans des villes majeuresDeux nouveaux établissements sont également en préparation, ajoutant plus de 300 chambres au portefeuille. Marriott indique que ces établissements seront intégrés à ses systèmes et plateformes d’ici la fin de l’année, sans modification immédiate des canaux de réservation., déclare : «. »En attendant l’intégration complète, les hôtels citizenM resteront accessibles via leurs canaux actuels. Les membres du programme d’abonnement de citizenM continueront à bénéficier de leurs avantages, en attendant des précisions sur leur. À terme, la marque deviendra pleinement participante au programme de fidélité.L’expérience proposée par citizenM se distingue par un design de chambre intelligent, des espaces communs valorisant l’art et les objets locaux, des salles de réunion modulables et des rooftops animés. La marque cible une