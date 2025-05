Hôtellerie mondiale : les 7 géants qui dominent le marché [ABO]

En troisième position, le groupe Hilton a opté pour la croissance organique et externe pour couvrir toutes les zones géographiques et tous les segments de clientèles. L’année 2024 en a été l’illustration avec 100 000 chambres de plus.



La croissance externe est passée par le rachat des marques NoMad et Graduate Hotels, des marques lifestyle qui élargissent encore la force de ce segment chez Hilton. Pour être également plus présent dans le haut de gamme, le groupe a signé un partenariat stratégique avec Small Luxury Hotels of the World, pour ajouter plus de 400 hôtels-boutiques indépendants à son inventaire.



Géographiquement, Hilton Hotels a fait ses débuts dans des pays comme le Paraguay, le Laos. Il a annoncé des projets pour doubler son portefeuille lifestyle (700 hôtels), et a atteint 1 000 hôtels en Asie- Pacifique, avant la date prévue.