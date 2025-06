La Roumanie : une nouvelle destination entrante prometteuse ! [ABO]

Mais, l’atout principal de ce pays de 19 millions d’habitants, serti par 6 frontières dont celles de Hongrie, Bulgarie , Moldavie, Pologne, Serbie et l’Ukraine… réside dans sa diversité et l’accessibilité ded’où en deux heures, un train (un bus ou une voiture de location) on peut rejoindre la mer Noire puis la montagne.Depuis la capitale, les vacanciers peuvent en effet s’évader vers les grandes stations de Mamaia et Constanta dont les plages aux dimensions impressionnantes sont loties de quantité d’hôtels et locations capables de satisfaire les goûts d’une clientèle française désireuse de rompre avec la sur fréquentation des plages européennes traditionnelles, tout en s’offrant animations et loisirs nautiques.Aussi inattendue,dont certaines culminent à plus de 2000 mètres et offrent une grande quantité de stations de sports d’hiver, notamment de ski, qui sans cibler une clientèle très athlétique, sont adaptées aux skieurs de niveau moyen et débutant.Et éventuellement aux skieurs français désireux de se dépayser et d’alléger leur budget. …Eté, printemps, hiver, neige, mer, histoire, nature et culture,d’avion qui la séparent de Paris que ses tarifs sont compétitifs. Une centaine d’euros la nuit d’hôtel en double quatre étoiles, parfois dans des suites en duplex particulièrement spacieuses distribuées autour de restaurants et surtout de spa et piscines de qualité, l’hôtellerie telle qu’elle est proposée par plusieurs chaînes locales et notamment la chaîne Elexus , est aujourd’hui d’autant plus un atout qu’elle entretient un service haut de gamme.