Roumanie : tout savoir sur Animawings qui va décoller de Nice le 17 avril prochain !

Animawings dispose d'une base à Bucarest qui permet de se connecter à d'autres villes de Roumanie et destinations en Europe. La compagnie ouvrira également en juin prochain une autre base à Timișoara, ville frontalière de la Serbie et de la Hongrie.



Depuis Paris-CDG, la compagnie assure quatre vols hebdomadaires vers Bucarest jusqu’au 30 octobre 2025. Elle propose également des correspondances vers Iasi (près de la Moldavie), Cluj et Oradea (proches de la frontière hongroise), via son réseau domestique.



Paris et Nice ne pourraient être que les deux premières étapes. Animawings affiche clairement ses ambitions. Actuellement dotée de deux Airbus A220-300, la compagnie en ajoutera deux autres en 2025. Fin 2026, elle comptera 12 Airbus A220-300 (six sont déjà commandés, les six autres sont encore en négociation) auxquels s'ajouteront deux Airbus A320.



Cette montée en puissance s’appuie sur Memento Group, sa maison mère. Ce groupe touristique intégré dirige également Christian Tour, le premier voyagiste de Roumanie, fondé en 1997 par Cristian Pandel.



" Le groupe dispose d'un tour opérateur et d'un DMC en Roumanie. C'est le premier voyagiste du pays. Si vous avez un produit, une offre à monter, vous pouvez bien sûr les contacter. Ils disposent aussi d'une flotte d'autocars et de vans pour les groupes ", précise Catherine Vaurillon.



Animawings ne ralentit pas le rythme. Elle vient d’ouvrir une liaison vers Stockholm. Dès cet hiver, Bucarest s’ouvrira également à Marrakech et Dubaï. Compte tenu du plan de marche, il y a fort à parier qu’Animawings devrait occupera bientôt une place bien plus visible dans le paysage aérien européen.