Espace Schengen : qu'est-ce que change l'entrée de la Roumanie et la Bulgarie ?

L'accueil de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen par voie aérienne et maritime est essentiel pour faciliter les déplacements des habitants et des touristes.



C'est une excellente occasion de développer le tourisme dans ces deux destinations moins connues, ce qui profitera aux communautés et aux entreprises locales ainsi qu'à l'ensemble de l'écosystème touristique européen,

Dès les derniers mois de 2024, les aéroports roumains s'attendent à ce que plus de 14 millions de passagers voyagent dans la zone Schengen, ce qui représente environ 70 % de l'ensemble du trafic de passagers.



La croissance dynamique du transport aérien dans notre région signifie que ce chiffre atteindra près de 21 millions de passagers en 2025,

Cette première étape est importante, pour favoriser la cohésion sociale et approfondir l'intégration européenne de ces deux pays.L'adhésion est aussi l'occasion de développer le tourisme dans des destinations encore émergentes en Europe." s'est félicité Eduardo Santander, directeur exécutif de la Commission européenne du voyage.Concrètement depuis le 31 mars 2024, tous les contrôles d'identité sont levés aussi bien pour les voyageurs se rendant en Roumanie et Bulgarie, que pour les habitants de ces pays se rendant dans leurs voisins européens.Les contrôles de douane sont aussi suspendus.Ainsi, les voyages seront facilités et moins contraignants.De plus, le “visa Schengen” unique permet aux ressortissants d’Etats tiers de séjourner 90 jours dans l’ensemble de cette zone de libre circulation. Des pays qui représentent aussi des marchés pour l'aérien en Europe.En Roumanie et Bulgarie, les habitants ont encore une faible propension à prendre l'avion, 2 à 3 fois moins que la moyenne européenne. Cela représente d'importants potentiels inexploités de croissance du trafic aérien, selon ACI Europe." a expliqué David Ciceo, le président de l'Association des aéroports roumains et membre du conseil d'administration d'ACI Europe.