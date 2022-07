La Croatie à deux pas de la zone Euro et de l'espace Schengen

La Croatie s'appuie notamment sur les tour-opérateurs.



Parmi ces derniers, Top of Travel annonce des prévisions atteignant les 95%, voire 100% de leur objectif de l’année si l’arrière-saison se passe bien et que les stocks des compagnies aériennes suivent.



En plus d’avoir un plan de vol complet sur Split et Dubrovnik, ils proposent un vol ponctuel de 189 sièges au départ des aéroports secondaires vers Dubrovnik et une offre riche de circuit, croisière, autotours ainsi que 2 clubs de vacances dont une nouveauté : le Top Clubs Morenia.



Du côté du groupe Karavel, la tendance est au beau fixe avec des prévisions à +73% de voyageurs sur les séjours par rapport à 2019.



La progression de la Croatie pour le groupe est notamment marquée par le succès de deux clubs, le Framissima Kaktus à Brač et le Jumbo Quercus à Makarska.