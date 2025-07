Baisse des taux de change : les marchés respirent, l’euro grimpe [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

C’est l’été, et on commence par une bonne nouvelle :, y compris sur le marché des changes.Depuis le début de l’année, les banques centrales ont baissé leurs taux 64 fois dans le monde, un record depuis 2020.et pourrait encore le faire.La Banque nationale suisse (BNS), la Banque d'Angleterre (BoE) et la Bank of China (BoC) ont chacune baissé leurs taux deux fois, tandis que la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) reste prudente.. Une baisse des taux met généralement 8 à 12 mois (parfois jusqu’à 18) à produire ses effets, ce qui laisse espérerEn zone euro, l’inflation allemande est revenue à 2 % en juin, pile la cible de la BCE. Aucun grand pays de la zone ne subit de fortes pressions inflationnistes. La BCE pourrait donc encore, actuellement à 2%, et le ramener vers 1,50%.. Pékin veut relancer la consommation, freinée par la crise immobilière (60% du patrimoine des ménages) et la faible hausse des salaires. Des mesures sont prévues mais prendront du temps, sans doute deux à trois ans.Côté industrie, certains secteurs sont dynamiques, comme l’IA avec La Chine est le premier demandeur mondial de brevets depuis 2019,en tête malgré les sanctions américaines.Mais d’autres secteurs souffrent, comme, dont la rentabilité moyenne est tombée de 14 % à presque zéro en deux ans.