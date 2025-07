Devises : l’euro gagne du terrain, le dollar recule [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Nous entrons dans l’été, une période où les données économiques sont plus rares. En zone euro, la BCE , qui craignait récemment une inflation trop élevée, doit maintenant affronter le risque opposé : la déflation. Nous pensons que l’inflation annuelle passera sous 2 %, ce qui pourrait obliger la BCE à revoir ses prévisions à la baisse en septembre et envisager de nouvelles baisses de taux.Après un pic lié aux tensions au Moyen-Orient, le Brent est retombé sous 60 dollars le baril, alors que l’offre reste abondante grâce à l’OPEP+, et que la demande est faible.- La force de l’euro, due en partie à la faiblesse du dollar.depuis le début de l’année. Cela rend les importations moins chères mais pénalise les exportations européennes. Nous pensons que l’EUR/USD pourrait continuer de monter, jusqu’à 1,2000 voire 1,2345 (ce dernier niveau étant difficile à dépasser à court terme). La Maison-Blanche et le Trésor américain ne s’opposent pas vraiment à la baisse du dollar, même si elle n’a pas encore vraiment stimulé les exportations américaines.Le dollar australien et le won sud-coréen devraient s’apprécier ; l’Australie bénéficie de taux favorables et sa banque centrale n’est pas pressée de les baisser.Dernièrement, elle a même surpris en les maintenant stables alors qu’on attendait une baisse.Pour les devises émergentes, le dollar reste en moyenne surévalué de 20 %, voire 50 % face à certaines monnaies asiatiques comme le dollar taïwanais. Cela laisse une marge de hausse importante pour ces devises.Enfin, en Chine, la pression monte pour encourager la consommation des ménages, qui ne représente que 40 % du PIB. Plusieurs conseillers ont appelé à en faire la priorité des dix prochaines années, visant 50 %. Cette prise de position inhabituelle pourrait annoncer de futures mesures pour soutenir la consommation.