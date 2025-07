Prestations de loisirs : dans les méandres des taux de TVA applicables [ABO]

A titre de rappel,, quel que soit le mode de transport utilisé (rail, route, mer, eau, air, taxis, remontées mécaniques).Les autres opérations, qui ne constituent pas des prestations de transports de voyageurs,Néanmoins cette distinction doit être nuancée lorsque le « transport » n’est pas l’objet ou le but principal recherché par les utilisateurs. La doctrine administrative et la jurisprudence donnent une grille d’analyse.Par transport, l’administration et la jurisprudence ont longtemps considéré qu’il fallait comprendre l’acheminement, d’un point d’origine à un point de destination, des passagers à titre onéreux.En pratique, il s’avère que la qualification de prestation de transport de passagers aux fins de la TVA est limitée,Cependant, il nous semble possible de défendre l’idée selon laquelle(dont le point de départ A est le même que le point d’arrivée B) (i.e., tel qu’en hélicoptère) constitue une prestation de transport de voyageurs.En effet, l’approche consistant à qualifier de prestations de transports de voyageurs uniquement les prestations acheminant les passagers d’un point A à un point B ne fait pas forcément sens selon nous. Cela se justifie notamment par le fait que les conditions dans lesquelles les entreprises de transports aériens sont autorisées à exercer leur activité, sous le contrôle de l’Etat, sont strictement régies et encadrées par le Code des transports et par le Code de l’aviation civile.Ces entreprises peuvent donc ne pas avoir la main sur la manière dont elles peuvent organiser leur activité. Ce n’est pas pour autant qu’elles ne réalisent pas une prestation de transport.Il apparaît que la jurisprudence ne suive pas toujours le raisonnement retenu par la doctrine administrative etEn effet, dans un rescrit RES N°2005/67 (TCA) du 6 septembre 2005, l’administration fiscale avait notamment indiqué que le taux de TVA de 10% prévu à l’article 279-b quater du Code général des impôts (CGI) s’applique auxdès lors qu’elles répondent à la définition du transport aérien prévu par le Code des transports et par le Code de l’aviation civile.Néanmoins, la jurisprudence a considéré que les baptêmes de l’air ne constituent pas des prestations de transport dans la mesure oùqui en bénéficient, mais caractérisent une simple promenade aérienne, alors même qu’il existe un point de départ A et un point d’arrivée B.D’une manière générale, la jurisprudence a notamment considéré que, ne répondent pas à la définition de transport de voyageurs mais constituent des prestations de loisirs soumises au taux normal de 20% :- La prestation consistant à mettre à disposition de clubs de parachutistesdans la mesure où il ne s’agit pas d’un déplacement d’un point du territoire à un autre mais de l’accès à l’espace aérien afin d’y exercer une activité sportive ;- Les prestations offertes parne peuvent être fixés qu’au dernier moment ;dans la mesure où il a pour objet de permettre d’exercer une activité sportive ;- Les- L'exploitation d'dans la mesure où ces moyens ne sont pas utilisés dans le but d’effectuer un déplacement d'un point du territoire à un autre, mais dans un but de divertissement touristique ;- L’activité consistant à organiser des- Les prestations de, en raison notamment du caractère sportif de certains circuits et du fait que l'engin mis à disposition est placé sous la seule maîtrise des utilisateurs.Afin de bénéficier du taux intermédiaire de 10%, les activités culturelles et de loisirs doivent répondre à deux conditions cumulatives (BOI-TVA-LIQ-30-20-50, en date du 23 août 2023) :- Elles ont le caractère deà des expositions, sites et installations ;- L’exposition, le site ou l’installation a unSont notamment- Lesprésentant un caractère culturel, ludique ou éducatif, site patrimonial, monument at bâtiment historique dont les droits d'entrée de sont pas exonérés de TVA ;- Les(protégé ou non) ;- Les(par exemple, ferme pédagogique), engins ou véhicules (navires et bateaux, aéronefs) proposés à la visite ;- Les(manège mécanique ou à sensation), parcours scénique (train fantôme), labyrinthe, structure gonflable, installation de jeux (piscine à boules, balançoire) ;- Les sites et installations de(chamboule-tout, lancer de haches) ;- Les, etc. dès lors que la conduite de ces engins ne peut pas être qualifiée d'activité sportive ;- Les espaces aménagés de- Les espaces aménagés pour la(escape game, laser game) ;- Les- LesDans un rescrit BOI-RES-TVA-000091 du 8 septembre 2021 , l’administration fiscale est venue préciser que l’activité de lancer de haches étant réalisée en contrepartie de droits d’accès payants et ayant un caractère ludique est bien un jeu d’adresse et de défoulement, dont les droits d’accès relèvent par conséquent du taux réduit de 10% de TVA.Les droits d’entrée pour laEn revanche, les droits d'entrées pour avoir(jeux vidéo, billard, baby-foot, etc.) sont soumisLa jurisprudence est venue régler le traitement TVA applicable aux prestations de loisirs qui pourraient être facturées dans le cadre d’une prestation d’hébergement soumise auEn pratique, il convient de distinguer selon que la prestation de loisirs est facturée globalement ou séparément de la prestation d’hébergement :- Lorsque la prestation de loisirs est facturée globalement avec la prestation d’hébergement, il convient de vérifier si (i)(dans un tel cas, le taux applicable à la prestation de loisirs dépendra de sa nature) ou si (ii)(dans un tel cas, le taux de 10% s’appliquera à la prestation de loisirs) ;applicable à la prestation d’hébergement (à moins bien entendu que le taux applicable à cette prestation de loisirs soit également de 10%).