Storytelling : comment faire voyager vos clients avant même leur départ ! [ABO]

Storytelling : comment faire voyager vos clients avant même leur départ !

Dans le monde du voyage, vendre un séjour ne se limite plus à énumérer les services d’un hôtel ou les étapes d’un circuit. Aujourd’hui, la clé, c’est le storytelling. Pour en parler, nous avons échangé avec Jessica Vosges, consultante RP & communication, qui livre ses conseils pour transformer votre entreprise en récit vivant et captivant.


Rédigé par le Lundi 13 Octobre 2025

Qu’est-ce que le storytelling ?

Le storytelling d’emmener le client dans l’expérience avant même qu’il ne parte - DepositPhotos.com, studiostoks
Le storytelling d’emmener le client dans l’expérience avant même qu’il ne parte - DepositPhotos.com, studiostoks
« Le storytelling, c’est tout simplement l’art de faire ressentir, plutôt que d’expliquer », explique Jessica Vosges, consultante en relation presse et communication.

Pour cette experte du sujet, le storytelling ne se contente pas de décrire un service ou un lieu.

Il permet d’emmener le client dans l’expérience avant même qu’il ne parte. « Il s’agit de lui faire ressentir la fraîcheur des draps d’un 5 étoiles, le parfum du pain grillé au petit-déjeuner, ou la lumière dorée sur les façades d’un vieux village italien », explique-t-elle.

Dans le secteur du voyage, cette approche fait la différence : elle crée une connexion émotionnelle avec le client, au-delà de la simple transaction.

Pour un entrepreneur, raconter son histoire n’est pas un gadget marketing. « C’est la voix, l’âme, l’émotion qu’on laisse derrière soi », précise Jessica. Votre entreprise devient ainsi un univers vivant, et non un catalogue d’offres figées.

Pourquoi une histoire change tout

Une histoire bien racontée ne s’oublie pas. « Une bonne histoire, bien racontée, crée une mémoire émotionnelle. Elle ne s’efface pas comme une publicité classique, et favorise l’achat », souligne la communicante.

L’impact sur la perception d’une marque est donc réel et durable.

Prenons un exemple simple : un restaurant d’hôtel. Il pourrait se contenter de publier la photo de son plat signature. Mais raconter l’histoire derrière ce plat transforme l’expérience.

« Inspiré d’un souvenir d’enfance du chef, revisité avec des produits locaux, et servi dans un cadre intime face à la mer. Là, on ne parle plus de cuisine, mais d’expérience sensorielle et culturelle. La marque devient une destination à part entière », expose Jessica Vosges.

Les secrets d’un storytelling efficace

L'experte insiste sur plusieurs éléments clés. D’abord, la voix doit être sincère. Si le récit sonne faux, le client s’en rendra compte immédiatement.

Ensuite, il faut jouer sur les images et les sensations : couleurs, textures, sons et odeurs, tout contribue à faire voyager le lecteur avant son départ.

Chaque histoire doit également porter un message clair : que souhaitez-vous transmettre ? Quelle émotion voulez-vous susciter ? La cohérence est essentielle : un boutique-hôtel de montagne ne racontera pas la même histoire qu’un palace à Dubaï.

Enfin, le storytelling doit toujours inviter au voyage, raconter une expérience et non une simple fiche technique. « C’est un récit qui invite à l’évasion », insiste Jessica Vosges.

Par où commencer ?

Si vous souhaitez intégrer le storytelling dans votre stratégie, Jessica Vosges recommande de revenir à vos racines. « Pourquoi avez-vous lancé cette activité ? Quelle expérience souhaitez-vous vraiment offrir ? » C’est en répondant à ces questions que vous pourrez construire un univers authentique.

À partir de vos émotions et de vos valeurs, chaque détail de votre activité peut devenir un fragment d’histoire.

Des textes, des photos, des vidéos, ou même de petits éléments dans la décoration ou l’accueil peuvent raconter quelque chose. « Chaque élément devient un fragment d’histoire que le client assemble lui-même », explique-t-elle.

Exemple concret : La Maison Palmier

Pour illustrer ses propos, Jessica Vosges partage une expérience concrète. Elle a accompagné l’ouverture d’un boutique-hôtel familial de luxe à Abidjan, La Maison Palmier.

Dès le départ, cet établissement se distinguait des autres hôtels : il portait la vision intime de ses fondateurs et l’empreinte des architectes et décorateurs qui l’avaient façonné.

Le rôle de la consultante a été de traduire cette vision en mots, en images et en atmosphère. « Nous avons recentré tout le discours autour de leur signature : "La maison, en mieux". Un ton chaleureux, apaisant, qui invite à découvrir un lieu de vie, et pas simplement un hébergement », raconte-t-elle.

Chaque objet de décoration, chaque matériau, chaque recette racontait une histoire et participait à la création d’un univers cohérent.

Résultat : une clientèle attachée à l’âme du lieu et une forte visibilité presse. La Maison Palmier n’est pas une simple adresse, mais un cocon vivant et incarné.

Les pièges à éviter

Jessica Vosges met en garde contre certaines erreurs fréquentes. Chercher à séduire à tout prix peut nuire à l’authenticité : si l’histoire n’est pas alignée avec la réalité, le client sera déçu.

Tomber dans le cliché est également dangereux : « L’authenticité, c’est ce qui nous rend unique », rappelle-t-elle.

Se mettre trop en avant peut faire perdre de vue l’expérience du client, qui doit rester au centre du récit. Enfin, oublier l’émotion est une erreur majeure : « On se souvient d’un ressenti, rarement d’un argument. »

Authenticité et stratégie

Comment rester sincère tout en adoptant une approche stratégique ? « La stratégie, c’est la mise en scène de votre sincérité », répond Jessica Vosges.

Votre histoire, vos valeurs et votre voix existent déjà : la stratégie sert simplement à les diffuser de manière cohérente et efficace.

Elle compare cela au parcours client dans un hôtel : l’accueil est naturel mais pensé, la chambre confortable mais chaque détail réfléchi.

Avec le storytelling, c’est la même chose : on crée du naturel pensé, qui séduit tout en restant authentique.

Pas d’histoire à raconter ?

Jessica Vosges rassure ceux qui pensent ne pas avoir de récit à partager. « Il faut arrêter de chercher une histoire "extraordinaire". Les histoires les plus touchantes sont souvent les plus simples : une passion, un déclic, une envie de faire mieux, une rencontre. »

Chaque professionnel du voyage possède déjà une multitude d’histoires : celles de ses clients, de ses lieux, de ses moments. Il suffit de les écouter, de les reformuler avec les bons mots et de les partager au bon endroit.

