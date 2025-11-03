Sur TikTok, l’authenticité prime. Les utilisateurs fuient la communication trop lisse : ils veulent des vidéos vivantes, sincères et proches. L’humour, l’autodérision et le ton conversationnel fonctionnent bien, tant qu’ils respectent votre ADN.



L’idée n’est pas de renier son identité, mais d’en montrer une facette plus humaine. Une marque haut de gamme, par exemple, peut révéler les coulisses de son savoir-faire ou les visages de ses équipes dans un ton plus détendu.



En pratique :



Parlez le langage TikTok (sons, trends, hashtags), mais avec subtilité.



Soyez vrai : privilégiez le format brut plutôt que la vidéo surproduite.



Divertissez avant de vendre : les utilisateurs cherchent d’abord à être amusés ou émus.



Restez fidèle à vos valeurs : écotourisme, culture, patrimoine… votre discours doit rester cohérent avec votre mission.