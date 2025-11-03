Avec plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde et un Français sur trois actif sur la plateforme, TikTok est devenu un outil de communication majeur, y compris dans le tourisme.
Son algorithme met en avant les contenus selon les centres d’intérêt plutôt que le nombre d’abonnés, offrant à toute vidéo la possibilité de devenir virale, même pour un petit compte.
Résultat : un taux d’engagement record et une audience particulièrement réceptive aux expériences de voyage.
60 % des utilisateurs affirment avoir découvert une nouvelle destination sur TikTok, et 35 % ont déjà réservé un séjour après y avoir vu une vidéo. Ignorer ce canal, c’est se priver d’un levier d’influence considérable.
Son algorithme met en avant les contenus selon les centres d’intérêt plutôt que le nombre d’abonnés, offrant à toute vidéo la possibilité de devenir virale, même pour un petit compte.
Résultat : un taux d’engagement record et une audience particulièrement réceptive aux expériences de voyage.
60 % des utilisateurs affirment avoir découvert une nouvelle destination sur TikTok, et 35 % ont déjà réservé un séjour après y avoir vu une vidéo. Ignorer ce canal, c’est se priver d’un levier d’influence considérable.
Construire une stratégie efficace
Avant de se lancer, il faut définir des objectifs clairs : notoriété, engagement, image de marque ou conversions. TikTok permet notamment de rajeunir son audience et de moderniser son image grâce à des formats courts, créatifs et humains.
Il est essentiel de comprendre les codes de la plateforme : humour, spontanéité, musique, trends… Les marques qui réussissent sont celles qui jouent le jeu, sans chercher à plaquer un discours publicitaire classique.
Ensuite, planifiez un contenu cohérent et régulier : alternez vidéos inspirationnelles, coulisses, témoignages ou “journées type” pour incarner votre univers. Adoptez une logique test & learn : publiez, analysez les résultats et ajustez vos formats. Enfin, intégrez TikTok dans un écosystème global : relayez vos vidéos sur vos autres réseaux et inversement pour renforcer la visibilité de la marque.
Il est essentiel de comprendre les codes de la plateforme : humour, spontanéité, musique, trends… Les marques qui réussissent sont celles qui jouent le jeu, sans chercher à plaquer un discours publicitaire classique.
Ensuite, planifiez un contenu cohérent et régulier : alternez vidéos inspirationnelles, coulisses, témoignages ou “journées type” pour incarner votre univers. Adoptez une logique test & learn : publiez, analysez les résultats et ajustez vos formats. Enfin, intégrez TikTok dans un écosystème global : relayez vos vidéos sur vos autres réseaux et inversement pour renforcer la visibilité de la marque.
Trouver le bon ton
Sur TikTok, l’authenticité prime. Les utilisateurs fuient la communication trop lisse : ils veulent des vidéos vivantes, sincères et proches. L’humour, l’autodérision et le ton conversationnel fonctionnent bien, tant qu’ils respectent votre ADN.
L’idée n’est pas de renier son identité, mais d’en montrer une facette plus humaine. Une marque haut de gamme, par exemple, peut révéler les coulisses de son savoir-faire ou les visages de ses équipes dans un ton plus détendu.
En pratique :
Parlez le langage TikTok (sons, trends, hashtags), mais avec subtilité.
Soyez vrai : privilégiez le format brut plutôt que la vidéo surproduite.
Divertissez avant de vendre : les utilisateurs cherchent d’abord à être amusés ou émus.
Restez fidèle à vos valeurs : écotourisme, culture, patrimoine… votre discours doit rester cohérent avec votre mission.
L’idée n’est pas de renier son identité, mais d’en montrer une facette plus humaine. Une marque haut de gamme, par exemple, peut révéler les coulisses de son savoir-faire ou les visages de ses équipes dans un ton plus détendu.
En pratique :
Parlez le langage TikTok (sons, trends, hashtags), mais avec subtilité.
Soyez vrai : privilégiez le format brut plutôt que la vidéo surproduite.
Divertissez avant de vendre : les utilisateurs cherchent d’abord à être amusés ou émus.
Restez fidèle à vos valeurs : écotourisme, culture, patrimoine… votre discours doit rester cohérent avec votre mission.
Les formats qui fonctionnent
TikTok récompense les vidéos courtes, dynamiques et interactives. Parmi les formats les plus efficaces :
Vidéos “Lo-Fi” : tournées au smartphone, naturelles et authentiques, elles suscitent davantage d’engagement qu’un spot publicitaire.
Challenges et musiques virales : en participant aux tendances, vous boostez la portée de vos vidéos. Sélectionnez-les en cohérence avec votre image.
Storytelling et coulisses : un mini-vlog ou “24h avec un voyageur” capte l’attention et retient les spectateurs.
Tutoriels et conseils : des formats courts du type “3 lieux secrets à visiter à Lisbonne” renforcent votre expertise et votre visibilité.
Pour plaire à l’algorithme, captez l’attention dès les 3 premières secondes, encouragez les interactions (likes, commentaires, duos) et postez régulièrement. La constance est essentielle à la performance.
Vidéos “Lo-Fi” : tournées au smartphone, naturelles et authentiques, elles suscitent davantage d’engagement qu’un spot publicitaire.
Challenges et musiques virales : en participant aux tendances, vous boostez la portée de vos vidéos. Sélectionnez-les en cohérence avec votre image.
Storytelling et coulisses : un mini-vlog ou “24h avec un voyageur” capte l’attention et retient les spectateurs.
Tutoriels et conseils : des formats courts du type “3 lieux secrets à visiter à Lisbonne” renforcent votre expertise et votre visibilité.
Pour plaire à l’algorithme, captez l’attention dès les 3 premières secondes, encouragez les interactions (likes, commentaires, duos) et postez régulièrement. La constance est essentielle à la performance.
Collaborer avec des créateurs : un accélérateur de visibilité
Autres articles
-
Savoir dire non à un client : une compétence clé pour les agences de voyages [ABO]
-
Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable
-
Comment réussir l’intégration de ses collaborateurs ? [ABO]
-
Storytelling : comment faire voyager vos clients avant même leur départ ! [ABO]
-
Comment booster son profil LinkedIn [ABO]
Créer son propre contenu est un bon départ, mais collaborer avec des influenceurs permet d’amplifier la portée. Les créateurs TikTok disposent de communautés engagées et crédibles. En voyage, inviter un influenceur à découvrir votre destination ou vos services apporte un regard authentique et une visibilité immédiate.
Les micro-influenceurs (5 000 à 50 000 abonnés) sont particulièrement pertinents : plus accessibles, ils entretiennent un lien fort avec leur audience locale.
Pour bien choisir ses partenaires :
privilégiez l’affinité éditoriale et la cohérence de valeurs,
vérifiez le taux d’engagement plutôt que le nombre d’abonnés,
laissez une liberté créative au créateur pour garantir un ton naturel.
Une approche hybride – contenus maison + collaborations ciblées – reste souvent la plus efficace.
Les micro-influenceurs (5 000 à 50 000 abonnés) sont particulièrement pertinents : plus accessibles, ils entretiennent un lien fort avec leur audience locale.
Pour bien choisir ses partenaires :
privilégiez l’affinité éditoriale et la cohérence de valeurs,
vérifiez le taux d’engagement plutôt que le nombre d’abonnés,
laissez une liberté créative au créateur pour garantir un ton naturel.
Une approche hybride – contenus maison + collaborations ciblées – reste souvent la plus efficace.
Le conseil clé : authenticité et régularité
Le succès sur TikTok ne repose pas sur un “coup de buzz”, mais sur la constance et la sincérité. Publiez régulièrement, apprenez de vos résultats, ajustez votre ton et entretenez le lien avec votre communauté.
TikTok récompense les marques qui osent être humaines, curieuses et créatives. Plus que la perfection, les utilisateurs cherchent à ressentir une vraie connexion.
En résumé : soyez cohérent, amusez-vous, restez fidèle à votre identité – et TikTok deviendra un formidable levier pour faire rayonner votre marque touristique.
Retrouvez tous les articles de notre série "Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro" en cliquant sur ce lien.
TikTok récompense les marques qui osent être humaines, curieuses et créatives. Plus que la perfection, les utilisateurs cherchent à ressentir une vraie connexion.
En résumé : soyez cohérent, amusez-vous, restez fidèle à votre identité – et TikTok deviendra un formidable levier pour faire rayonner votre marque touristique.
Retrouvez tous les articles de notre série "Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro" en cliquant sur ce lien.