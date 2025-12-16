Marché des changes : dollar résilient, EUR/JPY en tendance haussière [ABO]

La décision était attendue. La Réserve fédérale américaine a baissé son taux directeur de 25 points de base, le ramenant entre 3,50 % et 3,75 %. En revanche, la trajectoire de la politique monétaire à partir de 2026 reste incertaine.



Au sein du comité de politique monétaire, les avis divergent. Une minorité craint un retour de l’inflation, même si cela ne se voit pas encore clairement dans les données. D’autres misent sur un fort rebond de la croissance américaine l’an prochain, porté par les investissements dans l’intelligence artificielle, et estiment donc qu’il n’y a pas urgence à baisser davantage les taux.



La majorité, elle, s’inquiète surtout du ralentissement du marché du travail et des difficultés croissantes des ménages. Une part significative des Américains peine à payer ses factures, notamment l’électricité, dont le coût a augmenté avec la montée en puissance des centres de données. Pour ces membres, des taux plus bas sont nécessaires pour soutenir l’économie.



Un autre élément complique la lecture. Jerome Powell quittera la présidence de la Fed au printemps prochain. Son successeur, nommé par Donald Trump, suivra-t-il la ligne de la Maison-Blanche en baissant fortement les taux, ou préservera-t-il l’indépendance de l’institution comme Powell l’a fait ?



Notre scénario est clair. Le cycle de baisse des taux américains n’est pas terminé, mais il restera mesuré. Nous visons un taux terminal autour de 3 %, ce qui implique encore environ 50 points de base de baisse, probablement en deux étapes.



Cela correspond à une inflation encore un peu élevée et à une croissance qui tient, mais montre des faiblesses, surtout sur l’emploi. En revanche, des baisses massives de 50 ou 100 points de base nous paraissent irréalistes sans crise économique ou financière majeure. À ce stade, ce scénario n’est pas crédible.



En zone euro, l’économie est stable mais sans dynamique. Beaucoup espèrent une reprise en 2026, notamment si l’épargne accumulée par les ménages est enfin dépensée. En France, cette épargne élevée s’explique surtout par la revalorisation des retraites, la forte hausse des intérêts sur les produits d’épargne et, dans une moindre mesure, par le crédit immobilier.



Cela fait des années que les économistes attendent que cette épargne soutienne la croissance, sans succès. Nous ne voyons pas ce qui changerait en 2026. L’activité devrait rester faible, pénalisée par une demande molle et par une concurrence chinoise de plus en plus agressive face à une industrie européenne insuffisamment protégée. Le décrochage économique de l’Europe risque donc de se poursuivre.