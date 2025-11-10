Marché des changes : le dollar pourrait encore légèrement reculer

Malgré le shutdown aux États-Unis, le marché reste calme et continue d’anticiper une baisse des taux de 25 points de base par la Réserve fédérale en décembre - Depositphotos.com, monsit
Le calendrier américain est presque vide à cause du désaccord entre Républicains et Démocrates sur le budget, ce qui retarde la publication des statistiques publiques.
En attendant, les discours des membres de la Réserve fédérale servent de repères sur l’état de l’économie.
Mardi 4 novembre 2025, Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale, a jugé que le ralentissement du marché de l’emploi n’était pas inquiétant et s’attend à un retour de l’inflation vers 2%, malgré les taxes douanières, tout en attribuant la baisse des créations d’emplois à la politique d’immigration républicaine.
Nous ne partageons pas cet optimisme : selon nous, l’inflation restera proche de 3% l’an prochain à cause des tensions persistantes dans les services, ce qui limiterait la marge de manœuvre de la Fed pour baisser ses taux.
L’économie américaine reste solide, mais certains secteurs montrent des faiblesses, notamment la construction, en recul sauf pour les infrastructures énergétiques et les centres de données, stimulés par le boom de l’intelligence artificielle.
Les recettes douanières, en forte hausse à 150 milliards de dollars entre avril et septembre contre 30 milliards en moyenne les années précédentes, permettent à la Maison Blanche de vanter les effets de sa politique protectionniste.
En Europe, les entreprises affichent de meilleurs résultats qu’attendu malgré quelques difficultés, notamment en France où l’investissement reste freiné par les incertitudes budgétaires.
Globalement, les grands groupes ont bien géré le regain de protectionnisme et la hausse de l’euro, tandis que la baisse rapide des taux décidée par la BCE a allégé le coût du crédit.
De part et d’autre de l’Atlantique, la croissance devrait s’accélérer l’an prochain grâce aux baisses de taux engagées en 2025.
Taux de change : le point technique
Sur le marché des changes, le dollar américain a rebondi la semaine dernière, atteignant son plus haut niveau depuis trois mois selon le Dollar Index, qui mesure sa valeur face aux principales devises mondiales.
Cette hausse a été plus marquée vis-à-vis des monnaies émergentes que des grandes devises. Nous pensons que le dollar pourrait encore légèrement reculer, mais l’essentiel de la baisse semble déjà passé.
Au Royaume-Uni, la livre sterling a réagi négativement à la présentation du nouveau budget, mardi dernier. Celui-ci prévoit une hausse généralisée des taxes pour éviter une nouvelle période d’austérité. Le Royaume-Uni fait face, selon nous, à la situation budgétaire la plus difficile d’Europe, encore plus complexe que celle de la France.
En Chine, le yuan bénéficie d’une dynamique positive grâce à la poursuite de son internationalisation. La Russie envisage d’émettre des obligations souveraines libellées en yuan, une initiative surtout symbolique mais révélatrice de la dépendance croissante de Moscou envers Pékin.
À court terme, nous prévoyons que la paire EUR/CNH restera stable, évoluant dans une fourchette comprise entre 8,15 et 8,40, comme ces derniers mois.
|
|
SUPPORTS HEBDO
|
RESISTANCES HEBDO
|
|
S1
|
S2
|
R1
|
R2
|
EUR/USD
|
1,1320
|
1,1290
|
1,1690
|
1,1700
|
EUR/GBP
|
0,8699
|
0,8639
|
0,8900
|
0,8933
|
EUR/CHF
|
0,9211
|
0,9150
|
0,9390
|
0,9422
|
EUR/CAD
|
1,6180
|
1,6123
|
1,6300
|
1,6338
|
EUR/JPY
|
174,99
|
173,34
|
180,00
|
181,10
Les annonces à suivre
En raison du shutdown, les chiffres de l’inflation d’octobre aux États-Unis ne devraient pas être publiés cette semaine.
Ce n’est pas particulièrement inquiétant : le marché reste calme et continue d’anticiper une baisse des taux de 25 points de base par la Réserve fédérale en décembre.
|
Jour
|
Heure
|
Pays
|
Indicateur
|
A quoi s’attendre ?
|
Impact
|
12/11
|
08:00
|
Allemagne
|
Inflation en octobre
|
Précédent à 0,3% sur un mois.
|
Faible
|
14/11
|
08:45
|
France
|
Inflation en octobre
|
Précédent à -1,0% sur un mois (risque élevé de désinflation)
|
Faible
