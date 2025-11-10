Marché des changes : le dollar pourrait encore légèrement reculer

Dollar Index

Sur le marché des changes,, atteignant son plus haut niveau depuis trois mois selon le, qui mesure sa valeur face aux principales devises mondiales.Cette hausse a été plus marquée vis-à-vis des monnaies émergentes que des grandes devises. Nous pensons que, mais l’essentiel de la baisse semble déjà passé.Au Royaume-Uni,, mardi dernier. Celui-ci prévoit une hausse généralisée des taxes pour éviter une nouvelle période d’austérité.En Chine,grâce à la poursuite de son internationalisation. La Russie envisage d’émettre des obligations souveraines libellées en yuan, une initiative surtout symbolique mais révélatrice de la dépendance croissante de Moscou envers Pékin.À court terme, nous prévoyons querestera stable, évoluant dans une fourchette comprise entre 8,15 et 8,40, comme ces derniers mois.