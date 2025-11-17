Marché des changes : EUR/CHF sous tension, EUR/USD peu mouvementé

Avec la fin du shutdown américain, les statistiques vont à nouveau être publiées, mais souvent avec du retard, ce qui pourrait limiter leur impact sur les marchés.



Même s’ils ne sont généralement pas déterminants, les PMI attendus vendredi offriront un premier aperçu de l’économie américaine en novembre.



Lors de leur dernière publication, ils signalaient une phase d’expansion, montrant que les services comme l’industrie se portaient bien. Il est peu probable qu’une détérioration notable soit apparue en un mois.



Dans la zone euro, les chiffres d’inflation seront également dévoilés cette semaine.



Sauf surprise, elle devrait se maintenir autour de 2 %. Dans ce contexte, nous ne pensons pas que la Banque centrale européenne puisse envisager une nouvelle baisse des taux à court terme : cela n’apporterait pas de changement significatif à la situation macroéconomique actuelle.