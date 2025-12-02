USD, yen, livre : les tendances clés de la semaine sur le marché des changes

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver une analyse rapide du marché des changes pour la semaine. Entre politique économique japonaise, incertitudes britanniques et indicateurs américains attendus, les devises évoluent dans un environnement chargé.

Rédigé par Nicolas Charbonnier le Mardi 2 Décembre 2025

