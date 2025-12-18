Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Fort heureusement, cette défection n’a pas suffi à pénaliser les paysages et les sites sublimes que tout visiteur peut découvrir par ses propres moyens ou en s’offrant les services d’un tour-opérateur doublé d’un réceptif.



Outre les promenades en calèches dans les oasis et palmeraies à l’ombre desquelles il fait bon déguster une boisson traditionnelle en se laissant expliquer le fonctionnement de ce qui représente la première industrie locale : la datte, il est surtout recommandé de quitter la capitale pour s’immerger dans les paysages totalement inattendus des oasis de montagne - Chebika, Mides et Tamerza - que l’on peut rejoindre en bus ou en 4X4 et arpenter avec précaution dans un dédale caillouteux, crevassé de gorges et canyons.



Les lacs salés d’où émergent des mirages, le dégradé de couleurs teintant le paysage, les roches et la multitude de roses des sables puisées dans les profondeurs de la terre, la magie du silence… constituent les premières étapes d’une exploration qui peut plonger bien plus au sud vers Tataouine ou vers l’est, vers Matmata… et se faire à pied pour les plus courageux, avec nuits en bivouac et mise en scène saharienne, telle que l’a façonnée l’imagerie occidentale liée au désert.



Dunes, dromadaires, couchers de soleil, bedouins… Et, silence, pureté, espace, contact étroit avec la nature, esthétique minimaliste et primitive. Le désert réunit aujourd’hui toutes les valeurs chères à une société exaspérée par le progrès technologique, le chaos économique et surtout une géopolitique imprévisible.



En quête d’un monde simple, l’humanité recherche ses racines et tente de renouer le contact avec l’authenticité d’un univers perdu où l’homme faisait corps avec Dieu.