Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)


On parlait de 1 500 milliards de dollars US, on parle désormais de 2 000 milliards ! S’il est un secteur en pleine croissance, c’est celui du bien-être et de la santé en général. Alors que le Salon des Thermalies à Paris vient de fermer ses portes, nous vous invitons à faire le tour des signaux forts émergeant des multiples rapports et études réalisés sur le sujet. Car ce secteur est loin d’avoir fait le plein en matière d’offres et d’innovations autres que technologiques. La tradition et les savoir-faire anciens sont, en effet, plus que jamais d’actualité. En fait, nous sommes bel et bien entrés dans l’ère de la « réparation » pour tous. Mais, tout le monde ne se répare pas de la même façon.


Rédigé par le Mardi 27 Janvier 2026

Les jeunes consommateurs de bien-être sont de plus en plus nombreux et apprécient de plus en plus les séjours wellness - DepositPhotos.com, serhii.bobyk.gmail.com
Aer Lingus
Les raisons pour lesquelles le secteur du bien-être explose sont multiples, mais elles ont des points communs.

D’une nationalité à l’autre, d’un pays à l’autre, elles reflètent le malaise d’une société qui croit de moins en moins dans un avenir salvateur et se recentre sur sa santé physique et mentale pour lutter contre les agressions de toutes sortes que les médias diffusent en abondance. Qu’elles soient vraies ou fausses !

Dans cette drôle d’époque de bascule généralisée, où nombreux sont ceux qui perdent le nord, l’Institut McKinsey, parmi d’autres, propose une série de tendances bonnes à connaître pour tout professionnel impliqué dans ce secteur.


Premier point : les demandes s’uniformisent de plus en plus

La puissance du Web et des réseaux sociaux aidant, d’un pays à l’autre, la même sensibilité et demande de bien-être s’expriment.

Oui, les Chinois, les Coréens, les Brésiliens, les Français… et autres nationalités sont en quête de « kits de survie », d’aménagements, de soins, de services susceptibles de les soulager.

Certes, l’histoire culturelle du bien-être dans chaque pays influence le marché. Mais, globalement, chaque pays affiche des offres comparables.

La santé en six secteurs phares

Néanmoins, notons que cette uniformité se reflète dans une classification mettant en évidence six secteurs :

- la santé en général à laquelle chacun tient plus que tout ;

- suit le sommeil qui, malmené par la vie moderne, manque à beaucoup d’entre nous ;

- la nutrition, pour sa part, n’a jamais été aussi obsessionnelle, surtout parmi les catégories les plus favorisées ;

- la forme physique est devenue un impératif : il faut se sentir bien dans sa peau et ne pas afficher de défaillances dans un monde qui évoque la lenteur mais continue de vivre à grande vitesse ;

- les apparences, donc le registre de la beauté, comptent aussi suffisamment pour que l’on consacre temps et argent à les préserver et les embellir. Que l’on soit jeunes ou moins jeunes ;

- la pleine conscience, enfin, prend de plus en plus de place dans la panoplie du bien-être. Inspirées par les thérapies orientales et extrêmes orientales, elle constitue un champ à part entière dont une toute petite partie a été explorée et fait l’objet d’offres sérieuses.

Des offres qui pourraient être traitées par le secteur touristique de façon plus offensive, au lieu de se cantonner à des offres de spas hôteliers de plus en plus luxueux, mais de plus en plus standardisés.

Quelle différence entre les services et les soins d’un « spa » de Marrakech par rapport à un « spa » thaïlandais ? Même leur design et leur architecture intérieure ne les différencient pas. Et seuls de rares voyagistes proposent une gamme de séjours innovants adaptés à ce type de demande.

Les jeunes deviennent des cœurs de cible

Autre tendance importante : les générations, et notamment les jeunes.

Harcelés par un marketing ne se contentant pas des réseaux de promotion traditionnelle mais se déversant abondamment sur les réseaux sociaux, les jeunes consommateurs de bien-être sont de plus en plus nombreux.

Selon l’étude McKinsey, si la génération Z et les millennials représentent un peu plus d'un tiers (36%) de la population adulte aux États-Unis, ils génèrent plus de 41% des dépenses annuelles liées au bien-être.

À titre de comparaison, les consommateurs de 58 ans et plus représentent 35% de la population, mais seulement 28% des dépenses de bien-être.

Un pourcentage énorme qui ne fait qu’augmenter d’une année sur l’autre de 5 à 6% !

A noter : 84% des consommateurs américains affirment que le bien-être est une priorité « essentielle » ou « importante ».

Au Royaume-Uni, ce chiffre est de 79%, tandis qu'il atteint 94% en Chine.

Donc, autre bonne nouvelle concernant les jeunes, celle qui indique qu’ils apprécient de plus en plus les séjours de bien-être.

Ils recherchent en particulier des séjours et des voyages destinés à améliorer le bien-être mental, physique ou spirituel…

Les offres mixtes privilégiant plusieurs types d’activités - fitness, massages, méditation, randonnées et soins de beauté - sont particulièrement appréciées.

Génération de l’urgence, les jeunes veulent en fait du « trois ou quatre en un ». Sans compter qu’ils accordent également une plus grande importance à la santé sexuelle et aux soins de la peau et des cheveux. La beauté et les apparences sont également très bien placées dans leurs hit parades.

Enfin, qui dit bien-être ne dit pas vie monacale et spartiate. Ils veulent aussi s’amuser, se détendre, faire la fête, se coucher tard… Jeunes ils sont, jeunes ils restent ! Tenez en compte.

Une mosaïque de consommateurs

Une fois ces généralités énoncées, notons enfin que, comme toujours, malgré des points communs, une segmentation plus fine s’impose témoignant de l’extrême nécessité de suivre la demande pour y répondre.

Quelle est-elle, toujours selon McKinsey ?

1. Les adeptes confiants : les moins nombreux

Ils représentent la plus petite part des consommateurs de bien-être (11%) et 15% des dépenses du marché, bien qu’ils accordent une grande importance au bien-être. Mais, plus sûrs d'eux que les optimiseurs maximalistes, ils sont obsédés par le fitness, achètent des abonnements en salle de sport, des applications de fitness, du matériel à domicile et des produits de nutrition sportive plus fréquemment que les autres groupes de consommateurs. Ils ont aussi tendance à effectuer des recherches approfondies avant d'acheter des solutions de bien-être, mais restent fidèles à ce qui leur convient une fois trouvé. Pour séduire ces consommateurs exigeants et passionnés, mieux vaut leur faire des offres solides et sérieuses comparables à celles qu’ils utilisent chez eux. Ils ne pardonneront pas des offres touristiques de qualité moyenne, risquant de les pénaliser dans leurs programmes de remise en forme.

2. Les traditionalistes de la santé : un peu plus âgés

Ce sont généralement des consommateurs plus âgés, soucieux de leur santé et de leur bien-être, mais qui privilégient la simplicité et le côté pratique. Ils représentent 20% des consommateurs de produits de bien-être et 13% des dépenses du marché. Leur priorité est une alimentation saine, la prise de vitamines et de compléments alimentaires, et une activité physique régulière. Ils sont cependant moins ouverts à l'expérimentation ou aux nouvelles technologies et solutions, comme les prescriptions pour la gestion du poids, les services de télémédecine ou les produits basés sur l'intelligence artificielle. Pour gagner leur confiance, il est essentiel de répondre à leurs attentes. Ils n'achèteront probablement pas un produit de bien-être simplement parce qu'il est nouveau ou tendance. Au contraire, les adeptes d'une approche traditionnelle de la santé se concentrent sur les étiquettes nutritionnelles et la liste des ingrédients. Les acteurs du secteur du bien-être doivent donc adapter leur positionnement en conséquence et mettre l'accent sur des ingrédients de haute qualité et naturels lorsque cela est pertinent.

3 et 4. Les personnes fragiles et celles ayant des problèmes de santé

Enfin, ces deux groupes (qui ne sont pas exactement les mêmes) représentent respectivement 24% et 20% des consommateurs, et 22% et 10% des dépenses de marché, soit la plus petite part de tous les groupes. Ayant tendance à être stressées par leur santé et à manquer de motivation, notamment pour maintenir ou perdre du poids, ces personnes ont des objectifs de « mieux être » mais ont plus de mal à les atteindre. Il est donc essentiel de leur faciliter l'accès à la gestion de leur santé et de la rendre moins intimidante. Notamment dans un cadre de vacances.

Enfin, n’oublions pas qu’il existe une part importante de la population qui est totalement négligente quant à sa santé et son bien-être. Elles s'intéressent moins au suivi de leur santé, et n'achètent que l'essentiel, tout en étant très sensibles aux prix. Elles n’en sont pas moins une cible à conquérir.

Quid de demain ?

Le bien-être dans sa totalité - y compris le thermalisme, la thalassothérapie, les cures ayurvédiques, le sommeil et l’art thérapie - constitue probablement le champ thématique le plus porteur de développement touristique.

Avec un impératif : la qualité. Indispensable à un consommateur de plus en plus averti et exigeant, elle est indispensable à une offre de plus en plus compétitive.

Josette Sicsic - DR
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.

Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.

Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com

