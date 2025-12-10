Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]

Une fois ces généralités énoncées, notons enfin que, comme toujours, malgré des points communs, une segmentation plus fine s’impose témoignant de l’extrême nécessité de suivre la demande pour y répondre.



Quelle est-elle, toujours selon McKinsey ?



1. Les adeptes confiants : les moins nombreux



Ils représentent la plus petite part des consommateurs de bien-être (11%) et 15% des dépenses du marché, bien qu’ils accordent une grande importance au bien-être. Mais, plus sûrs d'eux que les optimiseurs maximalistes, ils sont obsédés par le fitness, achètent des abonnements en salle de sport, des applications de fitness, du matériel à domicile et des produits de nutrition sportive plus fréquemment que les autres groupes de consommateurs. Ils ont aussi tendance à effectuer des recherches approfondies avant d'acheter des solutions de bien-être, mais restent fidèles à ce qui leur convient une fois trouvé. Pour séduire ces consommateurs exigeants et passionnés, mieux vaut leur faire des offres solides et sérieuses comparables à celles qu’ils utilisent chez eux. Ils ne pardonneront pas des offres touristiques de qualité moyenne, risquant de les pénaliser dans leurs programmes de remise en forme.



2. Les traditionalistes de la santé : un peu plus âgés



Ce sont généralement des consommateurs plus âgés, soucieux de leur santé et de leur bien-être, mais qui privilégient la simplicité et le côté pratique. Ils représentent 20% des consommateurs de produits de bien-être et 13% des dépenses du marché. Leur priorité est une alimentation saine, la prise de vitamines et de compléments alimentaires, et une activité physique régulière. Ils sont cependant moins ouverts à l'expérimentation ou aux nouvelles technologies et solutions, comme les prescriptions pour la gestion du poids, les services de télémédecine ou les produits basés sur l'intelligence artificielle. Pour gagner leur confiance, il est essentiel de répondre à leurs attentes. Ils n'achèteront probablement pas un produit de bien-être simplement parce qu'il est nouveau ou tendance. Au contraire, les adeptes d'une approche traditionnelle de la santé se concentrent sur les étiquettes nutritionnelles et la liste des ingrédients. Les acteurs du secteur du bien-être doivent donc adapter leur positionnement en conséquence et mettre l'accent sur des ingrédients de haute qualité et naturels lorsque cela est pertinent.



3 et 4. Les personnes fragiles et celles ayant des problèmes de santé



Enfin, ces deux groupes (qui ne sont pas exactement les mêmes) représentent respectivement 24% et 20% des consommateurs, et 22% et 10% des dépenses de marché, soit la plus petite part de tous les groupes. Ayant tendance à être stressées par leur santé et à manquer de motivation, notamment pour maintenir ou perdre du poids, ces personnes ont des objectifs de « mieux être » mais ont plus de mal à les atteindre. Il est donc essentiel de leur faciliter l'accès à la gestion de leur santé et de la rendre moins intimidante. Notamment dans un cadre de vacances.



Enfin, n’oublions pas qu’il existe une part importante de la population qui est totalement négligente quant à sa santé et son bien-être. Elles s'intéressent moins au suivi de leur santé, et n'achètent que l'essentiel, tout en étant très sensibles aux prix. Elles n’en sont pas moins une cible à conquérir.