logo DestiMaG  
Recherche avancée

PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance

Un nouveau bureau désigné pour piloter les orientations de l'association


Réunis en assemblée générale le 10 mars 2026, les membres du chapitre France de la Pacific Asia Travel Association (PATA) ont adopté la feuille de route stratégique de l’association pour la période 2026-2028 et procédé au renouvellement de sa gouvernance.


Rédigé par le Jeudi 12 Mars 2026 à 12:42

Le nouveau bureau de PATA France est composé de Julien Ibsaïene-Pitassi, président, Pankaj (James) Patpatia, vice-président, Sibylle Pétillaire, secrétaire générale et porte-parole, Carole Bednarek, secrétaire générale adjointe et Jérémy Grasset, trésorier - Photo : PATA France
Le nouveau bureau de PATA France est composé de Julien Ibsaïene-Pitassi, président, Pankaj (James) Patpatia, vice-président, Sibylle Pétillaire, secrétaire générale et porte-parole, Carole Bednarek, secrétaire générale adjointe et Jérémy Grasset, trésorier - Photo : PATA France
TourMaG
PATA France a validé sa feuille de route stratégique pour 2026-2028 et renouvelé son conseil d’administration.

Cette décision, actée lors de l’assemblée générale du 10 mars dernier, ouvre un nouveau cycle pour l’association.

Les membres ont notamment voté pour renforcer la visibilité du chapitre France et développer les initiatives favorisant les échanges entre les professionnels du tourisme français et les destinations de la région Asie-Pacifique.

Les participants ont également approuvé les comptes annuels de l’association et validé la création d’un statut de membre actif destiné aux adhérents souhaitant s’impliquer davantage dans les projets.

Un nouveau bureau pour la période 2026-2028

Autres articles
À l’issue de l’élection du conseil d’administration pour la période mars 2026 - octobre 2028, les administrateurs ont procédé à la désignation du nouveau bureau de l'antenne France.

Celui-ci est composé de Julien Ibsaïene-Pitassi, président, Pankaj (James) Patpatia, vice-président, Sibylle Pétillaire, secrétaire générale et porte-parole, Carole Bednarek, secrétaire générale adjointe et Jérémy Grasset, trésorier.

Le nouveau bureau aura pour mission de poursuivre le développement de l'antenne et de renforcer les échanges entre les professionnels du tourisme français et les destinations de la région Asie-Pacifique.

L’association a également salué l’engagement des membres du conseil d’administration arrivant au terme de leur mandat, notamment Clarice Lasemillante, Flavien Tête et Adil Hmami.

A lire aussi : PATA Awards 2025 : les lauréats sont...

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
Voir tous les articles de Noah Penalva
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 253 fois

Tags : pata, pata france
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 11 Mars 2026 - 17:05 Rapatriement Moyen-Orient : la France obtient davantage de vols vers Paris

Mercredi 11 Mars 2026 - 14:09 La Polynésie Française bat son record touristique en 2025

Brand News DestiMaG

Jura & Trois-Lacs

Jura &amp; Trois-Lacs
Et si la Suisse se découvrait aussi en prenant de la hauteur ? Dans la région Jura &...
Civitatis
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant

Amadeus : les cartes UnionPay progressivement acceptées sur Xchange Payments Platform

Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"

Surcharge carburant : quelles sont les règles ?

Transavia France ouvre les ventes pour la saison hiver 2026

Brand News

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport
La Catalogne ouvre grand ses portes à tous les passionnés d’architecture, de musique et de...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
Publi-news

Publi-news

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid
AirMaG

AirMaG

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027

CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027
Distribution

Distribution

Surcharge carburant : quelles sont les règles ?

Surcharge carburant : quelles sont les règles ?
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Pierre & Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria

Pierre &amp; Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus : les cartes UnionPay progressivement acceptées sur Xchange Payments Platform

Amadeus : les cartes UnionPay progressivement acceptées sur Xchange Payments Platform
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"

Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"
Partez en France

Partez en France

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo
Production

Production

Conflit Iran : NG Travel tributaire des compagnies aériennes pour les départs à venir

Conflit Iran : NG Travel tributaire des compagnies aériennes pour les départs à venir
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)

Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias