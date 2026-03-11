PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance

Le nouveau bureau de PATA France est composé de Julien Ibsaïene-Pitassi, président, Pankaj (James) Patpatia, vice-président, Sibylle Pétillaire, secrétaire générale et porte-parole, Carole Bednarek, secrétaire générale adjointe et Jérémy Grasset, trésorier - Photo : PATA France
PATA France a validé sa feuille de route stratégique pour 2026-2028 et renouvelé son conseil d’administration.
Cette décision, actée lors de l’assemblée générale du 10 mars dernier, ouvre un nouveau cycle pour l’association.
Les membres ont notamment voté pour renforcer la visibilité du chapitre France et développer les initiatives favorisant les échanges entre les professionnels du tourisme français et les destinations de la région Asie-Pacifique.
Les participants ont également approuvé les comptes annuels de l’association et validé la création d’un statut de membre actif destiné aux adhérents souhaitant s’impliquer davantage dans les projets.
Cette décision, actée lors de l’assemblée générale du 10 mars dernier, ouvre un nouveau cycle pour l’association.
Les membres ont notamment voté pour renforcer la visibilité du chapitre France et développer les initiatives favorisant les échanges entre les professionnels du tourisme français et les destinations de la région Asie-Pacifique.
Les participants ont également approuvé les comptes annuels de l’association et validé la création d’un statut de membre actif destiné aux adhérents souhaitant s’impliquer davantage dans les projets.
Un nouveau bureau pour la période 2026-2028
À l’issue de l’élection du conseil d’administration pour la période mars 2026 - octobre 2028, les administrateurs ont procédé à la désignation du nouveau bureau de l'antenne France.
Celui-ci est composé de Julien Ibsaïene-Pitassi, président, Pankaj (James) Patpatia, vice-président, Sibylle Pétillaire, secrétaire générale et porte-parole, Carole Bednarek, secrétaire générale adjointe et Jérémy Grasset, trésorier.
Le nouveau bureau aura pour mission de poursuivre le développement de l'antenne et de renforcer les échanges entre les professionnels du tourisme français et les destinations de la région Asie-Pacifique.
L’association a également salué l’engagement des membres du conseil d’administration arrivant au terme de leur mandat, notamment Clarice Lasemillante, Flavien Tête et Adil Hmami.
A lire aussi : PATA Awards 2025 : les lauréats sont...
Celui-ci est composé de Julien Ibsaïene-Pitassi, président, Pankaj (James) Patpatia, vice-président, Sibylle Pétillaire, secrétaire générale et porte-parole, Carole Bednarek, secrétaire générale adjointe et Jérémy Grasset, trésorier.
Le nouveau bureau aura pour mission de poursuivre le développement de l'antenne et de renforcer les échanges entre les professionnels du tourisme français et les destinations de la région Asie-Pacifique.
L’association a également salué l’engagement des membres du conseil d’administration arrivant au terme de leur mandat, notamment Clarice Lasemillante, Flavien Tête et Adil Hmami.
A lire aussi : PATA Awards 2025 : les lauréats sont...