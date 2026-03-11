PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance

Un nouveau bureau désigné pour piloter les orientations de l'association

Réunis en assemblée générale le 10 mars 2026, les membres du chapitre France de la Pacific Asia Travel Association (PATA) ont adopté la feuille de route stratégique de l’association pour la période 2026-2028 et procédé au renouvellement de sa gouvernance.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 12 Mars 2026 à 12:42

