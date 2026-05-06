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La Turquie accueille 9,2 millions de visiteurs internationaux au premier trimestre 2026

9,9 milliards de dollars de recettes


Portée par une hausse de 4,2 % de sa fréquentation internationale, la Turquie a accueilli 9,2 millions de visiteurs au premier trimestre 2026, générant près de 9,9 milliards de dollars de recettes touristiques dans un contexte international incertain.


Rédigé par le Jeudi 7 Mai 2026 à 14:41

La Turquie a accueilli 9,2 millions de visiteurs au premier trimestre 2026 - Depositphotos.com @Kotangens
La Turquie a accueilli 9,2 millions de visiteurs au premier trimestre 2026 - Depositphotos.com @Kotangens
Exotismes
Au cours des trois premiers mois de l’année 2026, la Turquie confirme la dynamique de son activité touristique.

Selon les données communiquées par le ministère de la Culture et du Tourisme, la destination a enregistré 9,2 millions de visiteurs internationaux, soit une progression de 4,2 % par rapport à la même période en 2025.

Parallèlement, les recettes touristiques atteignent 9,896 milliards de dollars, également en hausse de 4,2 % sur un an. Cette évolution témoigne d’une reprise soutenue du secteur, malgré un contexte international marqué par des tensions géopolitiques et des fluctuations des flux de voyageurs.

Lors d’une conférence de presse organisée à Istanbul, le ministre de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, a souligné la capacité du pays à maintenir sa performance touristique dans un environnement incertain.

Il a notamment rappelé que la Turquie avait clôturé l’année 2025 avec 64 millions de visiteurs et 65,2 milliards de dollars de recettes.

Le ministre a également insisté sur la stratégie de suivi en temps réel des tendances du marché, incluant les réservations, les annulations et les comportements des voyageurs. Une approche qui permettrait d’adapter rapidement les actions promotionnelles et commerciales en fonction des marchés émetteurs.

Les événements internationaux comme levier d’attractivité

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La Turquie mise également sur l’accueil de grands événements pour renforcer son image à l’international. Istanbul s’apprête notamment à accueillir plusieurs rendez-vous majeurs, tant sur le plan sportif que culturel.

Parmi eux, les finales de la UEFA Europa League finals prévues le 20 mai, ainsi que le retour du Grand Prix de Turquie de Formula 1 à partir de 2027.

Ces événements participent à attirer une clientèle internationale variée, en provenance notamment d’Europe, de Russie, du Moyen-Orient et d’Asie, contribuant ainsi à la visibilité de la destination.

Sur le plan des indicateurs économiques, la dépense moyenne par nuitée s’établit à 102 dollars au premier trimestre 2026, en hausse de 2,8 %. À titre de comparaison, elle était de 99 dollars en 2025 et de 68 dollars en 2017, illustrant une montée en gamme progressive de l’offre touristique.

Enfin, les principaux marchés émetteurs sur la période restent l’Allemagne (678 000 visiteurs), la Russie (651 000) et la Bulgarie (539 000), confirmant le poids des clientèles européennes et régionales dans la fréquentation de la destination.


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Tags : turquie
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