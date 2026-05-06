La Turquie accueille 9,2 millions de visiteurs internationaux au premier trimestre 2026

La Turquie mise également sur l’accueil de grands événements pour renforcer son image à l’international. Istanbul s’apprête notamment à accueillir plusieurs rendez-vous majeurs, tant sur le plan sportif que culturel.



Parmi eux, les finales de la UEFA Europa League finals prévues le 20 mai, ainsi que le retour du Grand Prix de Turquie de Formula 1 à partir de 2027.



Ces événements participent à attirer une clientèle internationale variée, en provenance notamment d’Europe, de Russie, du Moyen-Orient et d’Asie, contribuant ainsi à la visibilité de la destination.



Sur le plan des indicateurs économiques, la dépense moyenne par nuitée s’établit à 102 dollars au premier trimestre 2026, en hausse de 2,8 %. À titre de comparaison, elle était de 99 dollars en 2025 et de 68 dollars en 2017, illustrant une montée en gamme progressive de l’offre touristique.



Enfin, les principaux marchés émetteurs sur la période restent l’Allemagne (678 000 visiteurs), la Russie (651 000) et la Bulgarie (539 000), confirmant le poids des clientèles européennes et régionales dans la fréquentation de la destination.