La Turquie mise sur la promotion de ses "routes des vins"

Qu'on se le dise : la saison touristique se déroule normalement en Turquie (et) la demande reste soutenue auprès des voyageurs qui connaissent la réalité géographique du pays", ont assuré, jeudi à Paris, le ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Türkiye et l'Agence de Promotion et de Développement touristique de la Turquie, à l'occasion d'une dégustation organisée pour faire connaître les vins et les routes des vins turques à la presse touristique française.



"La Turquie n’est pas partie prenante dans le conflit qui touche actuellement certaines zones du Moyen-Orient" , faisaient remarquer ces deux entités qui restent fixées sur l'objectif d'attirer cette année 68 millions de touristes internationaux (versus 63 millions en 2925).



Et de préciser : "Les principales destinations touristiques turques dont Istanbul, Antalya, Bodrum, İzmir et la Cappadoce continuent d’accueillir des visiteurs venus d’Europe, d’Amérique du Nord et de la région Asie-Pacifique dans des conditions normales".



"Les infrastructures touristiques fonctionnent dans tout le pays. Stations balnéaires, hôtels, excursions et expériences touristiques se déroulent comme prévu, sans fermeture ni restriction liée au contexte (géopolitique, NDLR).



Les liaisons aériennes vers la Türkiye se poursuivent également sans perturbation. Les aéroports internationaux d’Istanbul, Antalya, Bodrum et İzmir, ainsi que l’ensemble des principales plateformes du pays,

opèrent selon les horaires habituels. Aucune fermeture, restriction ou modification des vols n’a été signalée et les compagnies aériennes desservant la destination n’ont enregistré aucune annulation liée aux événements régionaux".



La Turquie qui dit ne pas avoir enregistré d'annulations pour la saison estivale 2026, "encourage tour-opérateurs, agences de voyage en ligne et partenaires de distribution à poursuivre activement la promotion de la destination".