EGYPTAIR : 94 ans de vol au service de la connectivité égyptienne

Le hub du Caire constitue un carrefour géographique majeur, positionné au point de rencontre de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient. Depuis cette plateforme, EGYPTAIR exploite un réseau de plus de 70 destinations à travers quatre continents, avec une flotte d'environ 70 appareils comprenant des A350-900, des Boeing 787 Dreamliner, des B737 MAX 8 et des Airbus A320neo de nouvelle génération. L'appartenance de la compagnie à Star Alliance prolonge encore cette couverture, offrant aux voyageurs un large éventail de correspondances et un service fluide à l'échelle mondiale.



Pour les professionnels français du tourisme, l'offre est à la fois concrète et compétitive. EGYPTAIR opère jusqu'à 10 vols directs par semaine entre Paris-CDG et Le Caire, avec des départs quotidiens. Avec un temps de vol d'environ 4 h 30, l'Égypte s'impose comme une destination moyen-courrier facilement programmable.



Une fois au Caire, le réseau domestique prend le relais et connecte le hub aux destinations touristiques clés du pays : Louxor, Assouan, Hurghada et Charm el-Cheikh. Cette articulation entre vols internationaux et couverture domestique permet aux tour-opérateurs et agences de voyages de construire des itinéraires combinés culture et balnéaire sur un seul et même réseau, simplifiant à la fois la programmation et la billetterie.



Au total, le hub du Caire dessert plus de 75 destinations dans une cinquantaine de pays, avec de nombreuses possibilités de correspondance via les compagnies partenaires et un service homogène à l'échelle mondiale.



L'Égypte entre dans une nouvelle ère. Le Grand Musée égyptien (GEM), au pied des pyramides de Gizeh, est désormais le plus grand musée archéologique au monde — un atout majeur pour le segment culturel. La côte de la mer Rouge poursuit le développement de son offre haut de gamme en matière de resorts et de plongée. De nouvelles destinations gagnent en visibilité : l'oasis du Fayoum, Siwa et El-Alamein, chacune offrant des propositions pour les voyageurs en quête d'authenticité et d'expériences moins standardisées.



Cette diversification appelle une évolution parallèle du réseau aérien. Pour EGYPTAIR, l'enjeu consiste à ajuster les fréquences, développer de nouvelles routes et améliorer l'accès à des territoires encore sous-desservis, en cohérence avec la stratégie touristique nationale égyptienne. Les résultats parlent d'eux-mêmes : en 2025, l'Égypte a atteint un seuil symbolique avec un record historique de visiteurs internationaux, confirmant l'attractivité renouvelée de la destination.



C'est dans ce contexte qu'EGYPTAIR s'associe au Forum des Pionniers 2026 en tant que partenaire officiel. Le thème retenu pour cette édition, « Naviguer dans l'incertitude », résonne naturellement avec l'expérience d'une compagnie nationale qui, depuis 94 ans, opère au cœur d'une géographie mouvante et adapte continuellement ses opérations pour garantir la connectivité de l'Égypte avec le reste du monde.



Merci, et bienvenue à bord du voyage de la découverte.

