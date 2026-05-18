Prix bloqué tout l’été : Costa garantit ses prix carburant en Méditerranée

Carburant garanti : la transparence et l’engagement
Premier élément différenciant, et sans doute le plus impactant aujourd’hui dans le parcours client : la garantie d’aucune hausse liée au carburant après la réservation sur la partie maritime. Dans un contexte où les fluctuations énergétiques restent dans tous les esprits, Costa fait le choix de la transparence et de l’engagement. Concrètement, pour les départs en Méditerranée cet été, le prix affiché au moment de la réservation est définitif sur les départs jusqu’au 30 septembre 2026. Aucune majoration ne viendra s’ajouter à l’approche du départ. Pour les agents de voyages, cette promesse transforme radicalement le discours commercial. Elle permet de lever immédiatement une objection fréquente et d’installer un climat de confiance. Le client sait où il va, et surtout combien cela va lui coûter, sans mauvaise surprise. Dans un marché concurrentiel, cette stabilité tarifaire devient un avantage compétitif fort, capable de faire pencher la décision.
La flexibilité : modification sans frais avant le départ
À cette maîtrise du prix s’ajoute une réponse directe à un autre besoin clé des voyageurs : la flexibilité. Costa propose ainsi la modification sans frais jusqu’à 31 jours avant le départ. Une souplesse qui s’inscrit parfaitement dans les attentes actuelles, notamment chez les clients encore hésitants ou en phase de projection. Réserver ne signifie plus s’engager de manière rigide, mais sécuriser une opportunité tout en conservant la capacité d’ajuster son projet. Pour les vendeurs, cette approche facilite considérablement la conversion : elle permet d’encourager la prise de décision immédiate en réduisant le sentiment de risque.
“Aujourd’hui, la véritable valeur, au moment de choisir ses vacances, réside dans la possibilité de les planifier en toute sérénité. Les voyageurs qui réservent à l’avance, recherchent à la fois des solutions simples et la liberté d’adapter leur projet si les circonstances évoluent. C’est ce que permet notre offre “Modifiez sans frais” déclare Aurélie SOULAT, directrice commerciale France de Costa Croisières. "Cette flexibilité s’inscrit dans une démarche plus large de transparence et de réassurance, avec notamment notre garantie d’un prix bloqué, sans hausse liée au carburant après la réservation. Dans un contexte où la maîtrise du budget est essentielle, il est fondamental de pouvoir offrir à nos clients une visibilité claire sur le prix final de leurs vacances, sans mauvaise surprise.”
Mais au-delà du prix et de la flexibilité, Costa apporte également une réponse concrète à une contrainte très opérationnelle : l’accès au port de départ. Sur ce point, le croisiériste enrichit son offre avec des solutions simples et attractives, notamment autour du Costa Pacifica. Pour certains départs depuis La Seyne-sur-Mer, une offre de train gratuit est proposée depuis Paris et Lyon. Une initiative particulièrement pertinente pour élargir la zone de chalandise, séduire une clientèle urbaine ou répondre aux attentes de voyageurs souhaitant éviter la voiture. Cette facilité d’acheminement s’inscrit dans une logique de parcours client fluide, où chaque étape du voyage est pensée pour être simple.
Mais au-delà du prix et de la flexibilité, Costa apporte également une réponse concrète à une contrainte très opérationnelle : l’accès au port de départ. Sur ce point, le croisiériste enrichit son offre avec des solutions simples et attractives, notamment autour du Costa Pacifica. Pour certains départs depuis La Seyne-sur-Mer, une offre de train gratuit est proposée depuis Paris et Lyon. Une initiative particulièrement pertinente pour élargir la zone de chalandise, séduire une clientèle urbaine ou répondre aux attentes de voyageurs souhaitant éviter la voiture. Cette facilité d’acheminement s’inscrit dans une logique de parcours client fluide, où chaque étape du voyage est pensée pour être simple.
Accessibilité facilitée : train, voiture et alternatives à l’avion
Parallèlement, les départs depuis Marseille bénéficient eux aussi d’une excellente accessibilité. Le port est facilement rejoignable en train, avec des liaisons directes depuis de nombreuses villes françaises, mais également en voiture, offrant ainsi une grande liberté d’organisation. Cette pluralité d’options permet aux agents d’adapter leur discours en fonction des profils clients, en mettant en avant la solution la plus pertinente selon leurs habitudes de voyage.
Finalement, Costa construit une proposition cohérente et particulièrement efficace : un prix sécurisé, une réservation flexible et un accès simplifié. Trois éléments qui répondent directement aux attentes du marché et qui donnent aux agents de voyages des arguments concrets, immédiatement activables en point de vente. Dans un contexte où la réassurance est devenue un facteur clé de conversion, cette approche permet non seulement de faciliter la vente, mais aussi de valoriser la croisière comme un choix évident, serein et maîtrisé.
Finalement, Costa construit une proposition cohérente et particulièrement efficace : un prix sécurisé, une réservation flexible et un accès simplifié. Trois éléments qui répondent directement aux attentes du marché et qui donnent aux agents de voyages des arguments concrets, immédiatement activables en point de vente. Dans un contexte où la réassurance est devenue un facteur clé de conversion, cette approche permet non seulement de faciliter la vente, mais aussi de valoriser la croisière comme un choix évident, serein et maîtrisé.
Une politique tarifaire claire, lisible et accessible
Au-delà de la garantie carburant, Costa renforce également son attractivité avec une offre promotionnelle puissante : -50% sur le second passager jusqu’au 8 juin 2026.
Cette promotion permet de repositionner la croisière comme une offre à la fois compétitive et transparente. Le client perçoit une réelle valeur : un prix juste et maîtrisé.
En associant prix garanti sur la partie croisière, remise immédiate et flexibilité, Costa propose une lecture tarifaire claire, rassurante et engageante. Une stratégie qui répond parfaitement aux attentes actuelles du marché et qui facilite, plus que jamais, le passage à l’acte d’achat.
Cette promotion permet de repositionner la croisière comme une offre à la fois compétitive et transparente. Le client perçoit une réelle valeur : un prix juste et maîtrisé.
En associant prix garanti sur la partie croisière, remise immédiate et flexibilité, Costa propose une lecture tarifaire claire, rassurante et engageante. Une stratégie qui répond parfaitement aux attentes actuelles du marché et qui facilite, plus que jamais, le passage à l’acte d’achat.
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