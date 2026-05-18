Prix bloqué tout l’été : Costa garantit ses prix carburant en Méditerranée

“Aujourd’hui, la véritable valeur, au moment de choisir ses vacances, réside dans la possibilité de les planifier en toute sérénité. Les voyageurs qui réservent à l’avance, recherchent à la fois des solutions simples et la liberté d’adapter leur projet si les circonstances évoluent. C’est ce que permet notre offre “Modifiez sans frais” déclare Aurélie SOULAT, directrice commerciale France de Costa Croisières. "Cette flexibilité s’inscrit dans une démarche plus large de transparence et de réassurance, avec notamment notre garantie d’un prix bloqué, sans hausse liée au carburant après la réservation. Dans un contexte où la maîtrise du budget est essentielle, il est fondamental de pouvoir offrir à nos clients une visibilité claire sur le prix final de leurs vacances, sans mauvaise surprise.”



Mais au-delà du prix et de la flexibilité, Costa apporte également une réponse concrète à une contrainte très opérationnelle : l’accès au port de départ. Sur ce point, le croisiériste enrichit son offre avec des solutions simples et attractives, notamment autour du Costa Pacifica. Pour certains départs depuis La Seyne-sur-Mer, une offre de train gratuit est proposée depuis Paris et Lyon. Une initiative particulièrement pertinente pour élargir la zone de chalandise, séduire une clientèle urbaine ou répondre aux attentes de voyageurs souhaitant éviter la voiture. Cette facilité d’acheminement s’inscrit dans une logique de parcours client fluide, où chaque étape du voyage est pensée pour être simple.