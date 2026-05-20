ESTA États-Unis : vers un assouplissement du projet sur les réseaux sociaux ? - Depositphotos.com chormail@hotmail.com
Alors que les autorités américaines envisagent depuis plusieurs mois de renforcer les contrôles liés à l’ESTA, la procédure pourrait finalement être moins stricte qu’initialement annoncé.
Selon des déclarations faites lors du salon IPW 2026 organisé par l’U.S. Travel Association à Fort Lauderdale et reprise par nos confrères de Travelweekly, les États-Unis étudient désormais une version allégée de leur projet visant à imposer aux voyageurs la transmission de cinq années d’historique sur les réseaux sociaux.
Le projet, porté par l’U.S. Customs and Border Protection (CBP), avait suscité de nombreuses critiques depuis sa publication au registre fédéral américain en décembre 2025, aussi bien à l’international qu’au sein même de l’industrie touristique américaine.
Selon des déclarations faites lors du salon IPW 2026 organisé par l’U.S. Travel Association à Fort Lauderdale et reprise par nos confrères de Travelweekly, les États-Unis étudient désormais une version allégée de leur projet visant à imposer aux voyageurs la transmission de cinq années d’historique sur les réseaux sociaux.
Le projet, porté par l’U.S. Customs and Border Protection (CBP), avait suscité de nombreuses critiques depuis sa publication au registre fédéral américain en décembre 2025, aussi bien à l’international qu’au sein même de l’industrie touristique américaine.
Historique réseaux sociaux ESTA : une approche ciblée
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Comment obtenir votre ESTA en 2026 ? Le guide complet suite aux dernières annonces
Interrogé lors de l’IPW 2026, Matt Davies, directeur exécutif du bureau des opérations terrain du CBP, a expliqué que l’agence analysait actuellement près de 2 000 commentaires publics reçus sur le sujet.
Selon lui, les autorités américaines envisagent désormais un système plus progressif, qualifié de « waterfall approach ». Concrètement, tous les voyageurs ne seraient plus systématiquement concernés par l’obligation de fournir leurs historiques de réseaux sociaux.
Le volume d’informations demandé dépendrait plutôt des réponses apportées par les voyageurs au cours de leur demande d’ESTA.
« L’objectif n’est pas de cibler tous les voyageurs », a déclaré Matt Davies, cité par Travel Weekly.
A lire aussi : Comment obtenir votre ESTA en 2026 ? Le guide complet suite aux dernières annonces
Selon lui, les autorités américaines envisagent désormais un système plus progressif, qualifié de « waterfall approach ». Concrètement, tous les voyageurs ne seraient plus systématiquement concernés par l’obligation de fournir leurs historiques de réseaux sociaux.
Le volume d’informations demandé dépendrait plutôt des réponses apportées par les voyageurs au cours de leur demande d’ESTA.
« L’objectif n’est pas de cibler tous les voyageurs », a déclaré Matt Davies, cité par Travel Weekly.
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Vers une seconde consultation ?
Le responsable a également précisé qu’aucune modification liée aux réseaux sociaux ne devrait intervenir avant le début de la Coupe du monde de football 2026 en juin prochain, et probablement pas avant la fin de l’année 2026 au plus tôt.
Une nouvelle publication fédérale devrait être diffusée après l’analyse des commentaires publics, ouvrant alors une seconde phase de consultation.
En février dernier, TourMaG rappelait déjà que les nouvelles exigences évoquées autour de l’ESTA n’étaient pas encore officiellement adoptées.
À l’époque, plusieurs médias avaient annoncé à tort une entrée en vigueur immédiate de nouvelles obligations, notamment la déclaration des activités sur les réseaux sociaux des cinq dernières années.
Pourtant, aucun décret d’application n’avait alors été publié.
Une nouvelle publication fédérale devrait être diffusée après l’analyse des commentaires publics, ouvrant alors une seconde phase de consultation.
En février dernier, TourMaG rappelait déjà que les nouvelles exigences évoquées autour de l’ESTA n’étaient pas encore officiellement adoptées.
À l’époque, plusieurs médias avaient annoncé à tort une entrée en vigueur immédiate de nouvelles obligations, notamment la déclaration des activités sur les réseaux sociaux des cinq dernières années.
Pourtant, aucun décret d’application n’avait alors été publié.