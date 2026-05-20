TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

ESTA États-Unis : vers un assouplissement du projet sur les réseaux sociaux ?

aucune mesure ne devrait entrer en vigueur avant fin 2026


Alors que les États-Unis envisagent depuis plusieurs mois de renforcer les contrôles liés à l’ESTA, les autorités américaines pourraient finalement assouplir leur projet imposant aux voyageurs de transmettre cinq ans d’historique sur les réseaux sociaux. Selon le CBP, une approche plus ciblée est désormais à l’étude et aucune mesure ne devrait entrer en vigueur avant fin 2026.


Rédigé par le Jeudi 21 Mai 2026 à 15:34

ESTA États-Unis : vers un assouplissement du projet sur les réseaux sociaux ? - Depositphotos.com chormail@hotmail.com
ESTA États-Unis : vers un assouplissement du projet sur les réseaux sociaux ? - Depositphotos.com chormail@hotmail.com
CroisiEurope
Alors que les autorités américaines envisagent depuis plusieurs mois de renforcer les contrôles liés à l’ESTA, la procédure pourrait finalement être moins stricte qu’initialement annoncé.

Selon des déclarations faites lors du salon IPW 2026 organisé par l’U.S. Travel Association à Fort Lauderdale et reprise par nos confrères de Travelweekly, les États-Unis étudient désormais une version allégée de leur projet visant à imposer aux voyageurs la transmission de cinq années d’historique sur les réseaux sociaux.

Le projet, porté par l’U.S. Customs and Border Protection (CBP), avait suscité de nombreuses critiques depuis sa publication au registre fédéral américain en décembre 2025, aussi bien à l’international qu’au sein même de l’industrie touristique américaine.

Historique réseaux sociaux ESTA : une approche ciblée

Autres articles
Interrogé lors de l’IPW 2026, Matt Davies, directeur exécutif du bureau des opérations terrain du CBP, a expliqué que l’agence analysait actuellement près de 2 000 commentaires publics reçus sur le sujet.

Selon lui, les autorités américaines envisagent désormais un système plus progressif, qualifié de « waterfall approach ». Concrètement, tous les voyageurs ne seraient plus systématiquement concernés par l’obligation de fournir leurs historiques de réseaux sociaux.

Le volume d’informations demandé dépendrait plutôt des réponses apportées par les voyageurs au cours de leur demande d’ESTA.

« L’objectif n’est pas de cibler tous les voyageurs », a déclaré Matt Davies, cité par Travel Weekly.

A lire aussi : Comment obtenir votre ESTA en 2026 ? Le guide complet suite aux dernières annonces

Vers une seconde consultation ?

Le responsable a également précisé qu’aucune modification liée aux réseaux sociaux ne devrait intervenir avant le début de la Coupe du monde de football 2026 en juin prochain, et probablement pas avant la fin de l’année 2026 au plus tôt.

Une nouvelle publication fédérale devrait être diffusée après l’analyse des commentaires publics, ouvrant alors une seconde phase de consultation.

En février dernier, TourMaG rappelait déjà que les nouvelles exigences évoquées autour de l’ESTA n’étaient pas encore officiellement adoptées.

À l’époque, plusieurs médias avaient annoncé à tort une entrée en vigueur immédiate de nouvelles obligations, notamment la déclaration des activités sur les réseaux sociaux des cinq dernières années.

Pourtant, aucun décret d’application n’avait alors été publié.

Lu 165 fois

Tags : esta, etats-unis
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Moins de voyages vendus, mais davantage d’assurances souscrites

Moins de voyages vendus, mais davantage d’assurances souscrites
Dans un contexte international marqué par les incertitudes géopolitiques, économiques et...
IFTM
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

TERRA PANAMERICA, rassurer les voyageurs grâce à la force d’un réseau engagé

TERRA PANAMERICA, rassurer les voyageurs grâce à la force d’un réseau engagé
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

ESTA États-Unis : vers un assouplissement du projet sur les réseaux sociaux ?

Sunweb joue la carte du prix fixe et de l'échange gratuit !

Barcelone ne veut plus des croisiéristes en transit

Jet2.com élargit son offre de services disponibles via Amadeus

Easyjet Holidays bientôt revendu par 500 agences de voyages en Allemagne !

Brand News

Ôvoyages lance la Finlande et s’engage pour les agences !

Ôvoyages lance la Finlande et s’engage pour les agences !
C’est une grande première pour Ôvoyages : le tour-opérateur lance sa toute nouvelle production...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

IFTM 2026 : la valorisation des talents du tourisme au cœur du salon

IFTM 2026 : la valorisation des talents du tourisme au cœur du salon
AirMaG

AirMaG

Qatar Airways : bénéfice en hausse malgré les tensions géopolitiques

Qatar Airways : bénéfice en hausse malgré les tensions géopolitiques
CruiseMaG

CruiseMaG

Barcelone ne veut plus des croisiéristes en transit

Barcelone ne veut plus des croisiéristes en transit
Distribution

Distribution

Easyjet Holidays bientôt revendu par 500 agences de voyages en Allemagne !

Easyjet Holidays bientôt revendu par 500 agences de voyages en Allemagne !
Futuroscopie

Futuroscopie

Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes [ABO]

Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Côte d’Azur : le groupe hôtelier Soniho mise sur un modèle hybride

Côte d’Azur : le groupe hôtelier Soniho mise sur un modèle hybride
La Travel Tech

La Travel Tech

Jet2.com élargit son offre de services disponibles via Amadeus

Jet2.com élargit son offre de services disponibles via Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Burgundy Paris rénove ses Junior Suites et lance une Suite Executive

Le Burgundy Paris rénove ses Junior Suites et lance une Suite Executive
Partez en France

Partez en France

Baromètre du tourisme parisien : avril 2026 reste stable malgré un léger recul de l’aérien

Baromètre du tourisme parisien : avril 2026 reste stable malgré un léger recul de l’aérien
Production

Production

Sunweb joue la carte du prix fixe et de l'échange gratuit !

Sunweb joue la carte du prix fixe et de l'échange gratuit !
Transport

Transport

Transport ferroviaire : ECTAA soutient le paquet européen mais alerte sur les risques de concentration

Transport ferroviaire : ECTAA soutient le paquet européen mais alerte sur les risques de concentration
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel déploiera Sam dans plus de 90 pays à partir de juin 2026

FCM Travel déploiera Sam dans plus de 90 pays à partir de juin 2026
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias