ESTA États-Unis : vers un assouplissement du projet sur les réseaux sociaux ?

waterfall approach

L’objectif n’est pas de cibler tous les voyageurs

Interrogé lors de l’IPW 2026, Matt Davies, directeur exécutif du bureau des opérations terrain du CBP, a expliqué que l’agence analysait actuellement près de 2 000 commentaires publics reçus sur le sujet.Selon lui, les autorités américaines envisagent désormais un système plus progressif, qualifié de «». Concrètement, tous les voyageurs ne seraient plus systématiquement concernés par l’obligation de fournir leurs historiques de réseaux sociaux.Le volume d’informations demandé dépendrait plutôt des réponses apportées par les voyageurs au cours de leur demande d’ESTA.», a déclaré Matt Davies, cité par Travel Weekly.