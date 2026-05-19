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Miraval inaugure The Red Sea et pose ses valises en mer Rouge

Miraval The Read Sea ouvre ses portes sur l’île de Shura


La marque de resorts bien-être Miraval ouvre son premier établissement hors des États-Unis avec Miraval The Red Sea, sur l’île de Shura en Arabie saoudite. Une nouvelle étape pour le groupe Hyatt, qui entend exporter à l'international son concept de luxe "conscient" et bien être.


Rédigé par le Mercredi 20 Mai 2026 à 10:17

Miraval ouvre son premier établissement hors des États-Unis avec Miraval The Red Sea. Photo : Miraval
Miraval ouvre son premier établissement hors des États-Unis avec Miraval The Red Sea. Photo : Miraval
CroisiEurope
Miraval Resorts & Spas franchit une étape majeure de son développement avec l’ouverture de Miraval The Red Sea, son tout premier resort en dehors des États-Unis.

Situé sur l’île de Shura, au cœur de la destination The Red Sea en Arabie saoudite, le complexe marque l’exportation du concept Miraval fondé sur "le bien-être holistique, la pleine conscience et la recherche d’équilibre".

Une architecture pensée pour l’immersion

Le site propose 180 chambres, suites et villas, signées Foster + Partners et Rockwell Group.

Les architectes ont privilégiés les matériaux naturels, les tons minéraux et les espaces ouverts sur l’environnement.

Au cœur du resort, un extérieur formé comme un labyrinthe et une offre culinaire reposant en trois espaces :
* Rosemary, restaurant végétal signature
* Palm Court Café, pour des repas légers
* Coral Cove, espace évolutif entre journée et soirée

Des ateliers complètent l’offre : café saoudien, mixologie sans alcool ou cuisine méditative.

Expériences bien-être et culture locale

Le programme d’expériences repose sur des activités personnalisées mêlant bien-être et culture locale :

- calligraphie arabe
- contes du patrimoine
- observation des étoiles dans le désert
- création de parfums
- kayak, paddle ou tyrolienne

Les hôtes peuvent construire leur séjour avec des “Experience Planners”, en combinant activités physiques, culturelles et immersives.

Un spa de 3 700 m² au cœur du projet

Miraval The Red Sea propose un spa de 3 700 m². Photo : Miraval
Miraval The Red Sea propose un spa de 3 700 m². Photo : Miraval
Le Life in Balance Spa constitue l’un des piliers du resort.

Avec près de 3 700 m² et 39 cabines de soins, il propose des rituels inspirés à la fois de la tradition Miraval et des pratiques locales, notamment les bains hammam et les soins issus des rituels du désert.

Un projet intégré

Le resort s’inscrit dans un projet de tourisme « régénératif » s’étendant sur 28 000 km² et visant à limiter l’impact environnemental avec un flux annuel de visiteurs plafonné à un million.

Membre du portefeuille Luxury de Hyatt Hotels Corporation, Miraval poursuit ainsi son développement sur le segment du bien-être haut de gamme.

« Chaque moment du séjour a été conçu pour favoriser une connexion plus profonde et une croissance personnelle », souligne la direction du resort, qui revendique un nouveau standard du luxe, « plus conscient ».



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Tags : ile de shura, miraval, the read sea
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