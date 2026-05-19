Miraval inaugure The Red Sea et pose ses valises en mer Rouge

Le programme d’expériences repose sur des activités personnalisées mêlant bien-être et culture locale :



- calligraphie arabe

- contes du patrimoine

- observation des étoiles dans le désert

- création de parfums

- kayak, paddle ou tyrolienne



Les hôtes peuvent construire leur séjour avec des “Experience Planners” , en combinant activités physiques, culturelles et immersives.