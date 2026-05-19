Maison Manaventura : de Tahiti à la Vendée, Jessica Sorin trace sa route

« Je suis tombée amoureuse du vert de la Polynésie

On montre souvent le bleu du lagon et les bungalows sur pilotis, mais j’ai découvert une Polynésie beaucoup plus authentique, culturelle et naturelle. »

« L’idée de départ était de proposer de la location de matériel et des expériences immersives chez l’habitant. Très vite, j’ai eu des demandes pour organiser des séjours

Sur place, j’ai rapidement effectué les démarches pour devenir agent de voyages. »



« Je ne connaissais pas le fonctionnement des réceptifs ou des TO

J’ai appris en avançant et découvert que j’étais un réceptif »