Maison Manaventura : de Tahiti à la Vendée, Jessica Sorin trace sa route

Jessica Sorin (à gauche) ouvre Maison Manaventura, une agence physique en Vendée. Chloé Le Berre Lizée (à droite) en prend la direction - Photo : Manaventura
Avant de se lancer dans le tourisme, Jessica Sorin dirigeait un café coworking à Nantes.
Ça, c’était avant le covid.
Elle profite du confinement pour rejoindre des amis à Tahiti. Ce séjour, initialement prévu pour trois mois, durera finalement six mois.
« Je suis tombée amoureuse du vert de la Polynésie , raconte-t-elle. On montre souvent le bleu du lagon et les bungalows sur pilotis, mais j’ai découvert une Polynésie beaucoup plus authentique, culturelle et naturelle. »
Forte de cette expérience, elle répond à un appel à projets d’un incubateur polynésien, puis repart quelques mois plus tard avec un conteneur rempli de matériel outdoor : tentes de toit, paddles, équipements de randonnée…
« L’idée de départ était de proposer de la location de matériel et des expériences immersives chez l’habitant. Très vite, j’ai eu des demandes pour organiser des séjours, raconte Jessica Sorin. Sur place, j’ai rapidement effectué les démarches pour devenir agent de voyages. »
Pendant plusieurs années, l’entrepreneuse fait la navette entre la France et Tahiti, tout en conservant son activité nantaise, aujourd’hui revendue.
« Je ne connaissais pas le fonctionnement des réceptifs ou des TO, reconnaît-elle. J’ai appris en avançant et découvert que j’étais un réceptif », s’amuse-t-elle.
Pour autant, elle avait déjà mis un pied dans le voyage, comme Guest Relations Manager à bord des navires Ponant.
Aujourd’hui, le réceptif Manaventura Tahiti travaille principalement en B2C, qui représente environ 95% de son activité.
En 2025, Manaventura a traité environ 350 dossiers, représentant entre 700 et 1 000 voyageurs, pour un panier moyen de 15 000 euros. L’entrepreneuse revendique une croissance annuelle proche de 200% depuis trois ans.
Ça, c’était avant le covid.
Elle profite du confinement pour rejoindre des amis à Tahiti. Ce séjour, initialement prévu pour trois mois, durera finalement six mois.
« Je suis tombée amoureuse du vert de la Polynésie , raconte-t-elle. On montre souvent le bleu du lagon et les bungalows sur pilotis, mais j’ai découvert une Polynésie beaucoup plus authentique, culturelle et naturelle. »
Forte de cette expérience, elle répond à un appel à projets d’un incubateur polynésien, puis repart quelques mois plus tard avec un conteneur rempli de matériel outdoor : tentes de toit, paddles, équipements de randonnée…
« L’idée de départ était de proposer de la location de matériel et des expériences immersives chez l’habitant. Très vite, j’ai eu des demandes pour organiser des séjours, raconte Jessica Sorin. Sur place, j’ai rapidement effectué les démarches pour devenir agent de voyages. »
Pendant plusieurs années, l’entrepreneuse fait la navette entre la France et Tahiti, tout en conservant son activité nantaise, aujourd’hui revendue.
« Je ne connaissais pas le fonctionnement des réceptifs ou des TO, reconnaît-elle. J’ai appris en avançant et découvert que j’étais un réceptif », s’amuse-t-elle.
Pour autant, elle avait déjà mis un pied dans le voyage, comme Guest Relations Manager à bord des navires Ponant.
Aujourd’hui, le réceptif Manaventura Tahiti travaille principalement en B2C, qui représente environ 95% de son activité.
En 2025, Manaventura a traité environ 350 dossiers, représentant entre 700 et 1 000 voyageurs, pour un panier moyen de 15 000 euros. L’entrepreneuse revendique une croissance annuelle proche de 200% depuis trois ans.
Maison Manaventura : le pari du physique
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À contre-courant, Jessica Sorin vient d'ouvrir une agence de voyages physique baptisée Maison Manaventura à La Tranche-sur-Mer, en Vendée.
Elle y a imaginé un concept store inspiré des stations balnéaires et de l’univers lifestyle.
« Notre agence ressemble davantage à une boutique d’inspiration », explique-t-elle.
Les visiteurs y trouvent aussi bien des produits polynésiens que des carnets de voyage, des bougies parfumées ou des accessoires liés au voyage.
Le choix de La Tranche-sur-Mer n’est pas anodin. La dirigeante mise sur une clientèle de résidences secondaires et sur la forte fréquentation estivale de la station.
L’idée lui vient directement de son expérience chez Ponant. « À bord des bateaux, les ventes de futures croisières fonctionnaient très bien parce que les clients étaient déjà dans les conditions du voyage. Je retrouve cette logique dans les stations balnéaires : les gens sont détendus, disponibles, déjà dans un état d’esprit vacances », explique Jessica Sorin.
Si la Polynésie reste son expertise historique, l’offre s’élargit progressivement à d’autres destinations. « Les premières demandes sont tombées pour le Sri Lanka, les Seychelles, le Maroc ou encore l’Italie.
Aujourd’hui, nous nous entourons de réceptifs. Nous venons également de nous rapprocher de Catlante afin de promouvoir un produit totalement dans notre ADN », souligne Jessica Sorin.
Elle y a imaginé un concept store inspiré des stations balnéaires et de l’univers lifestyle.
« Notre agence ressemble davantage à une boutique d’inspiration », explique-t-elle.
Les visiteurs y trouvent aussi bien des produits polynésiens que des carnets de voyage, des bougies parfumées ou des accessoires liés au voyage.
Le choix de La Tranche-sur-Mer n’est pas anodin. La dirigeante mise sur une clientèle de résidences secondaires et sur la forte fréquentation estivale de la station.
L’idée lui vient directement de son expérience chez Ponant. « À bord des bateaux, les ventes de futures croisières fonctionnaient très bien parce que les clients étaient déjà dans les conditions du voyage. Je retrouve cette logique dans les stations balnéaires : les gens sont détendus, disponibles, déjà dans un état d’esprit vacances », explique Jessica Sorin.
Si la Polynésie reste son expertise historique, l’offre s’élargit progressivement à d’autres destinations. « Les premières demandes sont tombées pour le Sri Lanka, les Seychelles, le Maroc ou encore l’Italie.
Aujourd’hui, nous nous entourons de réceptifs. Nous venons également de nous rapprocher de Catlante afin de promouvoir un produit totalement dans notre ADN », souligne Jessica Sorin.
« Le voyage doit créer du lien »
Si l’entreprise revendique un positionnement outdoor et immersif, Jessica Sorin préfère mettre en avant un ADN fondé sur la rencontre et le partage : « Nous voulons encourager les voyages intergénérationnels, en famille ou entre amis. Le voyage doit créer du lien. »
L’agence privilégie les expériences locales et les échanges avec les habitants, quelle que soit la destination. « Même au Canada, je veux qu’il y ait une vraie rencontre locale », insiste-t-elle.
Cette philosophie se retrouve aussi dans la conception des voyages. Les équipes prennent le temps d’échanger avec les clients pour comprendre leurs envies et leurs motivations.
« On ne construit pas une simple check-list de voyage. Derrière chaque projet, il y a une histoire personnelle, une envie particulière. »
L’agence privilégie les expériences locales et les échanges avec les habitants, quelle que soit la destination. « Même au Canada, je veux qu’il y ait une vraie rencontre locale », insiste-t-elle.
Cette philosophie se retrouve aussi dans la conception des voyages. Les équipes prennent le temps d’échanger avec les clients pour comprendre leurs envies et leurs motivations.
« On ne construit pas une simple check-list de voyage. Derrière chaque projet, il y a une histoire personnelle, une envie particulière. »
Une organisation flexible et internationale
Le groupe compte aujourd’hui 22 collaborateurs, répartis entre Tahiti, la France et plusieurs destinations à l’international.
L’entreprise fonctionne avec une combinaison de salariés et de freelances.
« J’aime cette flexibilité, explique Jessica Sorin. Certaines de nos conseillères vivent à Bali, en Grèce ou en Polynésie. Plus elles voyagent, plus elles comprennent notre vision. »
Pour piloter le développement de Maison Manaventura, Jessica Sorin s’appuie également sur Chloé Le Berre Lizée. Après deux années de collaboration comme freelance, elle prend la direction de l’agence vendéenne.
« Elle a de l’expérience en production, elle est notamment passée par Copines de Voyage et Chilowé. Elle va développer les destinations et les partenariats », explique Jessica Sorin.
L’entreprise fonctionne avec une combinaison de salariés et de freelances.
« J’aime cette flexibilité, explique Jessica Sorin. Certaines de nos conseillères vivent à Bali, en Grèce ou en Polynésie. Plus elles voyagent, plus elles comprennent notre vision. »
Pour piloter le développement de Maison Manaventura, Jessica Sorin s’appuie également sur Chloé Le Berre Lizée. Après deux années de collaboration comme freelance, elle prend la direction de l’agence vendéenne.
« Elle a de l’expérience en production, elle est notamment passée par Copines de Voyage et Chilowé. Elle va développer les destinations et les partenariats », explique Jessica Sorin.
Le B2B en ligne de mire
Après plusieurs années consacrées à la structuration du modèle B2C, l’entreprise souhaite désormais accélérer sur le segment B2B.
Un stand est déjà réservé pour l’IFTM Top Resa 2026 et une nouvelle marque B2B est en préparation, avec plusieurs noms actuellement à l’étude.
L’objectif à terme ? « Atteindre un équilibre de 60% sur le B2C et 40% en B2B », explique Jessica Sorin.
Deux recrutements sont également prévus cette année : un en Polynésie et un en France.
Un stand est déjà réservé pour l’IFTM Top Resa 2026 et une nouvelle marque B2B est en préparation, avec plusieurs noms actuellement à l’étude.
L’objectif à terme ? « Atteindre un équilibre de 60% sur le B2C et 40% en B2B », explique Jessica Sorin.
Deux recrutements sont également prévus cette année : un en Polynésie et un en France.
Des devis payants pour qualifier les demandes
Comme de nombreux acteurs spécialisés dans le sur-mesure, Manaventura réfléchit également à la mise en place de devis payants.
L’entreprise prévoit d’abord de lancer un guide numérique hébergé sur Notion, regroupant conseils, bonnes adresses, check-lists et contenus pratiques autour de la Polynésie.
Ce produit servira à la fois d’outil de qualification et de première porte d’entrée dans l’univers de la marque.
« Nous recevons aujourd’hui entre 300 et 350 demandes entrantes par mois grâce aux réseaux sociaux », explique Jessica Sorin. Une visibilité portée notamment par des contenus diffusés sur Instagram, TikTok et Facebook.
Face à ce volume, la dirigeante estime nécessaire de mieux filtrer les demandes et de valoriser le temps consacré au conseil.
Le montant envisagé pour les devis personnalisés tournerait autour de 150 euros, déductibles en cas de réservation.
« Nous passons parfois deux à trois heures avec un voyageur avant confirmation. Cette expertise a une valeur », conclut Jessica Sorin.
L’entreprise prévoit d’abord de lancer un guide numérique hébergé sur Notion, regroupant conseils, bonnes adresses, check-lists et contenus pratiques autour de la Polynésie.
Ce produit servira à la fois d’outil de qualification et de première porte d’entrée dans l’univers de la marque.
« Nous recevons aujourd’hui entre 300 et 350 demandes entrantes par mois grâce aux réseaux sociaux », explique Jessica Sorin. Une visibilité portée notamment par des contenus diffusés sur Instagram, TikTok et Facebook.
Face à ce volume, la dirigeante estime nécessaire de mieux filtrer les demandes et de valoriser le temps consacré au conseil.
Le montant envisagé pour les devis personnalisés tournerait autour de 150 euros, déductibles en cas de réservation.
« Nous passons parfois deux à trois heures avec un voyageur avant confirmation. Cette expertise a une valeur », conclut Jessica Sorin.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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