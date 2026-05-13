Moby renforce ses liaisons entre l’Italie et la Corse pour l’été 2026

Les navires proposent notamment des cabines, des salons climatisés, des espaces familles, du Wi-Fi gratuit ainsi que plusieurs espaces de restauration et de détente @Moby Lines
La saison Corse 2026 de Moby Lines est lancée. La compagnie italienne a annoncé le déploiement de trois liaisons maritimes entre l’Italie continentale, la Sardaigne et la Corse, avec des traversées opérées jusqu’en septembre.
Première route concernée : la liaison quotidienne Livourne - Bastia, assurée du 14 mai au 30 septembre à bord du Moby Kiss. Avec une traversée d’environ 4h30, la compagnie cible notamment les familles souhaitant rejoindre la Corse avec leur véhicule.
Moby met en avant des horaires optimisés, avec des départs matinaux depuis Livourne et des retours en fin de journée depuis Bastia, ainsi qu’une offre de services pensée pour les vacances : restauration, espaces de détente et équipements adaptés aux familles.
La compagnie opérera également la liaison Gênes - Bastia du 23 mai au 28 septembre avec les ferries Moby Aki et Moby Wonder.
Première route concernée : la liaison quotidienne Livourne - Bastia, assurée du 14 mai au 30 septembre à bord du Moby Kiss. Avec une traversée d’environ 4h30, la compagnie cible notamment les familles souhaitant rejoindre la Corse avec leur véhicule.
Moby met en avant des horaires optimisés, avec des départs matinaux depuis Livourne et des retours en fin de journée depuis Bastia, ainsi qu’une offre de services pensée pour les vacances : restauration, espaces de détente et équipements adaptés aux familles.
La compagnie opérera également la liaison Gênes - Bastia du 23 mai au 28 septembre avec les ferries Moby Aki et Moby Wonder.
Un air de croisière
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Avec des traversées comprises entre 5h et 5h30, Moby souhaite transformer le trajet maritime en véritable expérience de voyage. Les navires proposent notamment des cabines, des salons climatisés, des espaces familles, du Wi-Fi gratuit ainsi que plusieurs espaces de restauration et de détente.
Enfin, la liaison Santa Teresa Gallura - Bonifacio, opérée depuis le 2 avril 2026 par le ferry Bunifazziu, permet de relier en 50 minutes la Corse et la Sardaigne.
Cette route vise aussi bien les voyageurs itinérants en Méditerranée que les vacanciers souhaitant combiner Corse et Sardaigne au sein d’un même séjour.
À bord, les passagers disposeront notamment d’un espace enfants, d’un salon, d’un bar, du Wi-Fi et d’un solarium extérieur.
Enfin, la liaison Santa Teresa Gallura - Bonifacio, opérée depuis le 2 avril 2026 par le ferry Bunifazziu, permet de relier en 50 minutes la Corse et la Sardaigne.
Cette route vise aussi bien les voyageurs itinérants en Méditerranée que les vacanciers souhaitant combiner Corse et Sardaigne au sein d’un même séjour.
À bord, les passagers disposeront notamment d’un espace enfants, d’un salon, d’un bar, du Wi-Fi et d’un solarium extérieur.