Seattle lance une saison croisière record vers l’Alaska

Seattle met également en avant ses efforts environnementaux. Onze navires en tête de ligne pourront se connecter à l’alimentation électrique à quai. Des travaux sont en cours au Pier 91 pour étendre encore ces capacités en 2027.



Selon le port, 87 % des navires compatibles se sont branchés à l’électricité à quai en 2025, permettant d’éviter environ 6 444 tonnes de CO2.



La croisière reste aussi un levier économique majeur pour l’État de Washington. D’après une étude d’impact 2025, l’activité croisière dans Elliott Bay génère près de 1,2 milliard de dollars de chiffre d’affaires local par an et soutient plus de 5 120 emplois directs et indirects.



Le port mise enfin sur des services pour fluidifier l’expérience passagers, dont Port Valet, un dispositif gratuit de transfert des bagages vers l’aéroport Seattle-Tacoma, afin d’encourager les croisiéristes à prolonger leur passage en ville avant leur vol.