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Seattle lance une saison croisière record vers l’Alaska

MSC positionne un navire


Le port de Seattle ouvre sa saison croisière 2026 avec des chiffres inédits. Porte d’entrée majeure vers l’Alaska, il accueillera 330 escales, 16 navires en tête de ligne et deux nouvelles compagnies : MSC et Virgin Voyages.


Rédigé par le Jeudi 7 Mai 2026 à 11:00

D’après une étude d’impact 2025, l’activité croisière dans Elliott Bay génère près de 1,2 milliard de dollars de chiffre d’affaires local par an et soutient plus de 5 120 emplois directs et indirects @Port of Seatle
D’après une étude d’impact 2025, l’activité croisière dans Elliott Bay génère près de 1,2 milliard de dollars de chiffre d’affaires local par an et soutient plus de 5 120 emplois directs et indirects @Port of Seatle
Exotismes
Seattle passe un nouveau cap dans la croisière. Le port américain a donné le coup d’envoi de sa saison Alaska, annoncée comme la plus importante de son histoire.

Au programme : 330 escales, 2,1 millions de passagers attendus et 16 navires positionnés en tête de ligne. Un record pour cette plateforme devenue, en un peu plus de vingt ans, l’une des principales portes d’entrée nord-américaines vers l’Alaska.

La saison 2026 marque aussi l’arrivée de deux nouveaux acteurs sur le marché local : MSC et Virgin Voyages. MSC positionne le Poesia au départ du Pier 91, avec des départs le lundi. Le navire peut accueillir 2 550 passagers en occupation double et 1 027 membres d’équipage.

De son côté, Virgin Voyages proposera le Brilliant Lady, avec une offre réservée aux adultes. La compagnie met en avant une expérience pensée pour le Pacifique Nord-Ouest, avec de nouveaux spectacles, des espaces panoramiques, une offre bien-être renforcée et un restaurant d’inspiration espagnole.

L’électrification à quai monte en puissance

Autres articles
Seattle met également en avant ses efforts environnementaux. Onze navires en tête de ligne pourront se connecter à l’alimentation électrique à quai. Des travaux sont en cours au Pier 91 pour étendre encore ces capacités en 2027.

Selon le port, 87 % des navires compatibles se sont branchés à l’électricité à quai en 2025, permettant d’éviter environ 6 444 tonnes de CO2.

La croisière reste aussi un levier économique majeur pour l’État de Washington. D’après une étude d’impact 2025, l’activité croisière dans Elliott Bay génère près de 1,2 milliard de dollars de chiffre d’affaires local par an et soutient plus de 5 120 emplois directs et indirects.

Le port mise enfin sur des services pour fluidifier l’expérience passagers, dont Port Valet, un dispositif gratuit de transfert des bagages vers l’aéroport Seattle-Tacoma, afin d’encourager les croisiéristes à prolonger leur passage en ville avant leur vol.

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Tags : Alaska, croisieres, Seattle
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