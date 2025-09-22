L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières

Pour enrichir l’expérience, MSC Croisières propose MSC Stay & Cruise/Séjour & Croisière, une extension qui permet de découvrir de grandes métropoles nord-américaines avant ou après l’itinéraire en mer.



Seattle : le point de départ idéal



Ville de départ de la croisière, Seattle est une métropole vibrante entourée de nature. Été comme hiver, elle séduit par sa vitalité, mais la belle saison la rend encore plus accueillante avec ses terrasses animées, concerts en plein air et parcs verdoyants qui offrent un avant-goût de la douceur de vivre locale. Le Space Needle, le Pike Place Market et les quartiers arty comme Fremont ou Capitol Hill invitent à la découverte.



Vancouver : une escale prolongée après Seattle



Pour ceux qui souhaitent prolonger le voyage, il est possible d’ajouter une extension vers Vancouver (Canada), après un séjour à Seattle. En été, cette métropole au cadre naturel spectaculaire déploie tous ses charmes : plages urbaines, randonnées en montagne à quelques minutes du centre, balades à vélo dans le Stanley Park, et soirées animées au bord de l’eau. Cosmopolite et dynamique, Vancouver est une ville où l’océan rencontre les sommets, créant un décor unique.



Avec Stay & Cruise, MSC Croisières propose de transformer un voyage en deux expériences complémentaires : l’effervescence des métropoles du Pacifique Nord et la sérénité grandiose de l’Alaska.