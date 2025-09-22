L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières

Un itinéraire au cœur des grands espaces
Au départ de Seattle (États-Unis), MSC Poesia emmènera ses passagers pour une croisière d’été entre États-Unis et Canada, rythmée par des escales iconiques qui révèlent toute la diversité et la beauté du Grand Nord.
- Ketchikan (Alaska, États-Unis) : première rencontre avec l’Alaska, Ketchikan est surnommée la « capitale mondiale du saumon ». En été, ses forêts luxuriantes bordées de totems traditionnels Tlingit s’animent, tandis que ses maisons colorées sur pilotis reflètent leur charme sur l’eau. Une escale qui plonge au cœur de la culture amérindienne et des traditions locales.
- Icy Strait Point – Hoonah (Alaska, États-Unis) : véritable sanctuaire naturel, cette escale est un moment fort du voyage. L’été y est la saison des rencontres inoubliables : les baleines à bosse croisent au large, les aigles planent dans le ciel limpide et les ours noirs s’aventurent dans les forêts environnantes. Une immersion rare dans une Alaska encore préservée.
- Tracy Arm Fjord (Alaska, États-Unis) : l’un des paysages les plus spectaculaires de la région. En cette saison, les glaciers étincellent sous le soleil, les eaux turquoise sont ponctuées d’icebergs cristallins et les cascades se multiplient le long des falaises abruptes. Une navigation scénique inoubliable où chaque instant se vit comme une carte postale.
- Juneau (Alaska, États-Unis) : capitale de l’État, elle se pare de couleurs vives en été. Ses maisons sur pilotis contrastent avec le vert intense des montagnes environnantes. Le glacier Mendenhall, facilement accessible, dévoile un spectacle fascinant, tandis que les randonnées à proximité permettent d’admirer les panoramas sous une lumière qui s’étire jusque tard le soir.
- Victoria (Colombie-Britannique, Canada) : dernière étape de l’itinéraire, cette élégante cité au charme britannique est particulièrement envoûtante à la belle saison. Ses jardins fleuris, comme les célèbres Butchart Gardens, explosent de couleurs, tandis que ses rues animées invitent à flâner et à savourer l’atmosphère estivale de la côte pacifique canadienne.
De la majesté des glaciers aux métropoles du Pacifique, cet itinéraire propose un contraste saisissant entre nature sauvage et culture urbaine.
MSC Poesia : l’élégance en mer
À bord de MSC Poesia, chaque journée devient une parenthèse d’élégance et de sérénité.
Conçu pour offrir une proximité unique avec la mer, ce navire allie raffinement, confort et atmosphère chaleureuse. Ses hôtes profitent d’espaces baignés de lumière, de vastes ponts ouverts sur l’horizon et de cabines pensées pour le confort de tous. La gastronomie embarquée se déploie en une expérience culinaire variée, entre saveurs internationales et inspirations méditerranéennes.
Les heures s’écoulent au rythme d’instants de détente au spa, de baignades rafraîchissantes et de spectacles en soirée qui enchantent tous les voyageurs. Et lorsque les longues journées d’été s’étirent sur l’Alaska, le pont devient le plus beau théâtre pour contempler glaciers, fjords et forêts dans une lumière qui semble suspendre le temps.
Et si votre croisière commençait à terre avec MSC Stay & Cruise
Pour enrichir l’expérience, MSC Croisières propose MSC Stay & Cruise/Séjour & Croisière, une extension qui permet de découvrir de grandes métropoles nord-américaines avant ou après l’itinéraire en mer.
Seattle : le point de départ idéal
Ville de départ de la croisière, Seattle est une métropole vibrante entourée de nature. Été comme hiver, elle séduit par sa vitalité, mais la belle saison la rend encore plus accueillante avec ses terrasses animées, concerts en plein air et parcs verdoyants qui offrent un avant-goût de la douceur de vivre locale. Le Space Needle, le Pike Place Market et les quartiers arty comme Fremont ou Capitol Hill invitent à la découverte.
Vancouver : une escale prolongée après Seattle
Pour ceux qui souhaitent prolonger le voyage, il est possible d’ajouter une extension vers Vancouver (Canada), après un séjour à Seattle. En été, cette métropole au cadre naturel spectaculaire déploie tous ses charmes : plages urbaines, randonnées en montagne à quelques minutes du centre, balades à vélo dans le Stanley Park, et soirées animées au bord de l’eau. Cosmopolite et dynamique, Vancouver est une ville où l’océan rencontre les sommets, créant un décor unique.
Avec Stay & Cruise, MSC Croisières propose de transformer un voyage en deux expériences complémentaires : l’effervescence des métropoles du Pacifique Nord et la sérénité grandiose de l’Alaska.
Un été sous le signe de l’émerveillement
Avec ces itinéraires proposés de mai à septembre 2026, MSC Croisières invite ses hôtes à vivre un été pas comme les autres. L’Alaska, terre de contrastes et d’infini, se dévoile depuis la mer dans toute sa splendeur.
Une croisière pensée pour ceux qui souhaitent s’émerveiller, ralentir, et goûter au privilège de voir le monde autrement.
👉 Pour en savoir plus sur les croisières MSC en Alaska au départ de Seattle, rendez-vous sur https://www.msccroisieres.fr/
