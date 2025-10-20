Les Antilles en musique avec MSC Virtuosa dès décembre 2025



Une saison sous le signe de la musique et de la convivialité

Cette nouvelle programmation mettra à l’honneur les artistes et DJ antillais, qui animeront les soirées à bord. L’objectif : offrir une immersion culturelle et musicale fidèle à l’esprit des îles. Les passagers retrouveront notamment Lafinekip, Kaf Kon’s, Rony Théophile, Kwaxicolor feat. Jocelyne Béroard, Jessyee Belleva & MKG ou encore Leila Chicot.



Le lancement de la saison sera marqué par un Chanté Nwel, tradition musicale emblématique des fêtes de fin d’année aux Antilles. Cet événement donnera le ton d’une programmation où la culture locale sera au cœur de l’expérience de croisière.



Des escales au rythme des îles

MSC Virtuosa proposera deux itinéraires de sept nuits avec au nord, les îles Vierges britanniques, Sint Maarten, Antigua-et-Barbuda et Saint-Kitts-et-Nevis ; puis au sud, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Barbade, Sainte-Lucie et Grenade. Ces itinéraires, au départ de Fort-de-France ou de Pointe-à-Pitre, sont combinables, et permettent d’explorer la diversité des paysages caribéens tout en profitant du confort du navire.



Les escales promettent une grande diversité d’expériences : plages et randonnées, marchés animés, patrimoine créole et rencontres locales. Chacune d’elles est pensée comme une immersion culturelle à part entière, prolongée à bord par les rythmes, les saveurs et l’atmosphère propres à cette région.



Une offre de divertissement enrichie

En complément des animations musicales, MSC Virtuosa accueillera plusieurs spectacles internationaux. Les passagers pourront assister à Dirty Dancing : In Concert , un ciné-spectacle créé par Lionsgate et GEA Live, ou à Hall of Fame, un concert hommage aux légendes de la pop produit par Only Child Productions.

Le Carousel Lounge, espace signature du navire, proposera également deux spectacles de voltige créés sur mesure. Les familles profiteront en outre de la DOREMIX Family Disco, une animation musicale intergénérationnelle inspirée par les créations originales de MSC.



Voyager, découvrir, partager : l’esprit de la croisière

À bord, la vie s’organise entre détente et découverte. Le navire offre une grande variété d’espaces : restaurants de spécialités, bars et lounges pour tous les goûts, piscines, spa, salle de sport avec vue, et clubs pour enfants. Les passagers peuvent alterner entre des moments calmes en journée et des soirées festives au son des musiques antillaises.



L’expérience proposée se veut à la fois immersive et accessible. Elle s’adresse aux voyageurs qui souhaitent découvrir les Caraïbes dans un cadre confortable, sans renoncer à la spontanéité et à la richesse culturelle des îles.



Une croisière à l’image des Antilles