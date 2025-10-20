TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Les Antilles en musique avec MSC Virtuosa dès décembre 2025


MSC Croisières annonce le retour de MSC Virtuosa aux Antilles à partir du 6 décembre 2025, pour une saison qui s’étendra jusqu’en mars 2026. Deux itinéraires alternés et combinables permettront de naviguer entre les plus belles îles caribéennes, au départ de Fort-de-France le samedi et de Pointe-à-Pitre le dimanche.


Rédigé par MSC Croisières le Lundi 3 Novembre 2025

Une saison sous le signe de la musique et de la convivialité

© MSC Croisières
© MSC Croisières
CroisiEurope
Cette nouvelle programmation mettra à l’honneur les artistes et DJ antillais, qui animeront les soirées à bord. L’objectif : offrir une immersion culturelle et musicale fidèle à l’esprit des îles. Les passagers retrouveront notamment Lafinekip, Kaf Kon’s, Rony Théophile, Kwaxicolor feat. Jocelyne Béroard, Jessyee Belleva & MKG ou encore Leila Chicot.

Le lancement de la saison sera marqué par un Chanté Nwel, tradition musicale emblématique des fêtes de fin d’année aux Antilles. Cet événement donnera le ton d’une programmation où la culture locale sera au cœur de l’expérience de croisière.

Des escales au rythme des îles

© MSC Croisières
© MSC Croisières
MSC Virtuosa proposera deux itinéraires de sept nuits avec au nord, les îles Vierges britanniques, Sint Maarten, Antigua-et-Barbuda et Saint-Kitts-et-Nevis ; puis au sud, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Barbade, Sainte-Lucie et Grenade. Ces itinéraires, au départ de Fort-de-France ou de Pointe-à-Pitre, sont combinables, et permettent d’explorer la diversité des paysages caribéens tout en profitant du confort du navire.

Les escales promettent une grande diversité d’expériences : plages et randonnées, marchés animés, patrimoine créole et rencontres locales. Chacune d’elles est pensée comme une immersion culturelle à part entière, prolongée à bord par les rythmes, les saveurs et l’atmosphère propres à cette région.

Une offre de divertissement enrichie

En complément des animations musicales, MSC Virtuosa accueillera plusieurs spectacles internationaux. Les passagers pourront assister à Dirty Dancing : In Concert, un ciné-spectacle créé par Lionsgate et GEA Live, ou à Hall of Fame, un concert hommage aux légendes de la pop produit par Only Child Productions.
Le Carousel Lounge, espace signature du navire, proposera également deux spectacles de voltige créés sur mesure. Les familles profiteront en outre de la DOREMIX Family Disco, une animation musicale intergénérationnelle inspirée par les créations originales de MSC.

Voyager, découvrir, partager : l’esprit de la croisière

À bord, la vie s’organise entre détente et découverte. Le navire offre une grande variété d’espaces : restaurants de spécialités, bars et lounges pour tous les goûts, piscines, spa, salle de sport avec vue, et clubs pour enfants. Les passagers peuvent alterner entre des moments calmes en journée et des soirées festives au son des musiques antillaises.

L’expérience proposée se veut à la fois immersive et accessible. Elle s’adresse aux voyageurs qui souhaitent découvrir les Caraïbes dans un cadre confortable, sans renoncer à la spontanéité et à la richesse culturelle des îles.

Une croisière à l’image des Antilles

© MSC Croisières
© MSC Croisières
Avec cette saison, MSC Croisières affirme sa volonté de valoriser la culture caribéenne tout en proposant une expérience moderne et ouverte. MSC Virtuosa devient un lieu de rencontre entre les hôtes et les artistes, entre la mer et la musique, entre le voyage et le partage.

De décembre 2025 à mars 2026, chaque croisière offrira un regard différent sur les Antilles, mêlant farniente, traditions et rythmes créoles. Une invitation à vivre la mer au cœur de la culture insulaire.

Pour plus d’informations sur les croisières aux Antilles à bord de MSC Virtuosa, rendez-vous sur www.msccroisieres.fr.



Lu 258 fois

Tags : MSC Croisières
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 20 Octobre 2025 - 06:55 Croisière : réponses aux 10 objections les plus fréquentes

Lundi 13 Octobre 2025 - 06:10 Hurtigruten : La saison des Aurores Boréales est lancée !

Brand news CruiseMaG

Les Antilles en musique avec MSC Virtuosa dès décembre 2025

Les Antilles en musique avec MSC Virtuosa dès décembre 2025
MSC Croisières annonce le retour de MSC Virtuosa aux Antilles à partir du 6 décembre 2025, pour une...
Dernière heure

Le tourisme institutionnel violemment secoué par une crise de financement ! [ABO]

Comment faire connaître sa marque sur TikTok ? [ABO]

Exploris en liquidation : devez-vous rembourser les acomptes clients ? [ABO]

Prompt pour éviter l'uniformisation ? Partez !

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Dieppe (76))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villiers en Bière (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international
Partez en France

Partez en France

Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France

Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Matari’i i ni’a 2025

Matari’i i ni’a 2025
Production

Production

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)
AirMaG

AirMaG

Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté

Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée

Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée
HotelMaG

Hébergement

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Les Antilles en musique avec MSC Virtuosa dès décembre 2025

Les Antilles en musique avec MSC Virtuosa dès décembre 2025
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias