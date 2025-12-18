Beachcomber Aventure 2026 : qui sont les 20 gagnants prêts à relever le défi à l’île Maurice ?

Voici les heureux lauréats qui s’envoleront pour l’île Maurice en février prochain :



- Eddy Dubrulle (Kuoni Reims)



- Isabelle Stievenard (Leclerc St Amand)



- Leana Bonnin (Noémie Voyages)



- Anthony Tremella (Massilia Voyages)



- Delphine Grasso (Jet Travel)



- Mathilde Guiet (Avita Voyages Barreteau)



- Justine Martineau (Havas L’Isle-d’Adam)



- Alexis Mas (Hresa)



- Aude Carlet (Le Cannet Voyages)



- Mariette Jouffroy (Prêt à Partir)



- Aline Missler (Pierraline Voyages)



- Sandrine Guilmain (Inglard Voyages)



- Mélanie Groux (Prêt à Partir)



- Catherine Bou (Leclerc St Aunès)



- Gisèle Hien (Kuoni St Ouen)



- Mathis Schmeisser (Euromoselle)



- Amélie Hoareau (Prêt à Partir)



- Sarah Gondard (Havas Voyages)



- Christelle Brugier (Orelis Voyages)



- Myriam Tord (Versailles Voyages)