Beachcomber Aventure 2026 : qui sont les 20 gagnants prêts à relever le défi à l’île Maurice ?

Beachcomber Aventure 2026 : 20 gagnants prêts à relever le défi à l’île Maurice - Depositphotos.com, @Myroslava
Le suspense est levé. Le challenge de ventes de la 10ᵉ édition de la Beachcomber Aventure est officiellement arrivé à son terme.
Beachcomber Resorts & Hotels vient d’annoncer les noms des 20 agents de voyages lauréats qui s’envoleront pour l’île Maurice en février 2026 afin de vivre une aventure hors norme, en présence de Denis Brogniart.
Du 5 au 9 février 2026, les gagnants séjourneront au Shandrani Beachcomber Resort & Spa, récemment rénové, pour trois jours de défis inspirés des épreuves de Koh-Lanta, mêlant esprit d’équipe, dépassement de soi et convivialité.
Beachcomber Aventure : une édition anniversaire aux règles élargies
Pour cette édition anniversaire, Beachcomber a vu les choses en grand.
Pour la première fois, 20 agents de voyages, et non plus 12, ont été sélectionnés.
Autre nouveauté marquante : les anciens participants pouvaient retenter leur chance, à condition de figurer parmi les meilleurs vendeurs ou d’avoir été tirés au sort lors de la soirée Beachcomber à l’hippodrome de Paris-Vincennes, le 13 juin dernier.
Pour participer, les agents de voyages devaient s’inscrire sur le site officiel www.beachcomber-aventure.fr et enregistrer leurs ventes réalisées dans l’un des huit établissements du groupe entre le 1er septembre et le 15 décembre 2025.
La sélection a récompensé : 9 agents pour le plus fort chiffre d’affaires sur la saison hiver, 9 agents pour leurs performances globales, 2 agents tirés au sort.
Bien plus qu’un éductour
Depuis sa création, la Beachcomber Aventure s’est imposée comme un événement à part dans le paysage du tourisme professionnel.
Ici, pas d’éductour classique : place à la cohésion, à l’effort collectif et à l’immersion dans un environnement naturel d’exception.
"L'objectif était de créer un événement pour remercier notre réseau de distribution en leur proposant un challenge de vente dont la récompense serait extraordinaire et unique", souligne Rémi Sabarros, directeur général de Beachcomber Hôtels pour la France, la Belgique et le Luxembourg.
Encadrés par Denis Brogniart et observés par d’anciens vainqueurs de Koh-Lanta, les participants s’affronteront lors d’épreuves emblématiques : dégustation de mets insolites, bain de boue, épreuve des poteaux… le tout dans un esprit de fair-play et de bonne humeur.
Depuis la première édition, 108 agents de voyages ont déjà vécu cette expérience.
Les 20 gagnants de la Beachcomber Aventure 2026
Voici les heureux lauréats qui s’envoleront pour l’île Maurice en février prochain :
- Eddy Dubrulle (Kuoni Reims)
- Isabelle Stievenard (Leclerc St Amand)
- Leana Bonnin (Noémie Voyages)
- Anthony Tremella (Massilia Voyages)
- Delphine Grasso (Jet Travel)
- Mathilde Guiet (Avita Voyages Barreteau)
- Justine Martineau (Havas L’Isle-d’Adam)
- Alexis Mas (Hresa)
- Aude Carlet (Le Cannet Voyages)
- Mariette Jouffroy (Prêt à Partir)
- Aline Missler (Pierraline Voyages)
- Sandrine Guilmain (Inglard Voyages)
- Mélanie Groux (Prêt à Partir)
- Catherine Bou (Leclerc St Aunès)
- Gisèle Hien (Kuoni St Ouen)
- Mathis Schmeisser (Euromoselle)
- Amélie Hoareau (Prêt à Partir)
- Sarah Gondard (Havas Voyages)
- Christelle Brugier (Orelis Voyages)
- Myriam Tord (Versailles Voyages)
