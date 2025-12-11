Amadeus veut supprimer 460 emplois en France… malgré 200 M€ de crédit d'impôt

Amadeus ne fait pas face à des difficultés économiques, comme cela a pu être le cas au moment de la pandémie de Covid-19.



En annonçant qu’elle souhaite réduire les effectifs dans certaines régions au profit de pays où le coût du travail est moins cher, la direction fait le choix de faire payer les salariés en organisant des délocalisations, afin de soutenir le cours de l’action et de verser la majorité du cash aux actionnaires, au détriment des investissements.



Comme l’affirme l’expert-comptable auprès du CSE, il n’existe aucune justification économique à des suppressions de postes, dont les conséquences pourraient être catastrophiques dans un contexte de marché informatique en berne, tant au niveau national que dans les Alpes-Maritimes

Les syndicats avaient plutôt espéré le mouvement inverse, afin de consolider les équipes et de pérenniser les effectifs des ESN (Entreprises de services du numérique), qui seraient en recul depuis des années dans le sud de la France.La raison invoquée par la direction serait d’ordre économique, même si tous les signaux sont actuellement au vert.D’après les syndicats pourtant, la marge du groupe est plus que confortable : elle atteindrait 39,4 % sur l’année 2025 (+0,2 point).Dans le même temps, le groupe a versé 626 millions d’euros de dividendes à ses actionnaires.", conclut l'intersyndicale.De quoi écorner l'image de champion français du tourisme...