Amadeus : Rongrong Hu nommée Senior Vice President of Corporate Strategy

Avant eBay, Rongrong Hu a travaillé comme Senior Adviser chez CITIC Capital, apportant son expertise sur les transactions d’investissement et de rachat. Elle a également été consultante en stratégie chez McKinsey et BearingPoint.



Polyglotte, Mme Hu parle couramment anglais, mandarin et allemand. Elle est diplômée de l’Université Jiao Tong de Shanghai en ingénierie des télécommunications et en économie et commerce internationaux, et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School.



Elle a été reconnue parmi les 100 meilleurs entrepreneurs mondiaux du e-commerce par Alibaba en 2011, et a été désignée modèle chinois dans la campagne Change Destiny de P&G SKII en 2015.