Amadeus : Rongrong Hu nommée Senior Vice President of Corporate Strategy

Elle succédera à Wolfgang Krips à compter du 1er janvier 2026


Amadeus annonce la nomination de Rongrong (Vvivi) Hu au poste de Global Head and Senior Vice President of Corporate Strategy. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2026, succédant à Wolfgang Krips, qui prendra sa retraite après plus de dix ans au sein du groupe.


Vendredi 7 Novembre 2025

Rongrong (Vvivi) Hu au post de Global Head and Senior Vice President of Corporate Strategy de Amadeus. ©Amadeus
Rongrong (Vvivi) Hu au post de Global Head and Senior Vice President of Corporate Strategy de Amadeus. ©Amadeus
La société Amadeus Rongrong (Vvivi) Hu comme nouvelle Global Head and Senior Vice President of Corporate Strategy à partir du premier janvier 2026.

Originaire de Chine, Rongrong Hu apporte à Amadeus une solide expérience dans les domaines de la stratégie, de la planification et de l’innovation, acquise à travers une carrière menée entre l’Asie, l’Europe et les États-Unis.

Avant de rejoindre l'entreprise, elle a occupé plusieurs postes de direction chez eBay, notamment celui de Chief Strategy Officer for Greater China, où elle supervisait les fonctions stratégie, marketing, produits et analyse. Elle a ensuite été nommée Senior Director of Innovation, M&A, and Business Development EMEA.

Mme Hu a également exercé comme investisseuse en capital-risque dans le secteur des technologies.

Elle siège aujourd’hui comme membre non exécutif de plusieurs conseils d’administration, dont DocMorris AG, société suisse cotée spécialisée dans l’écosystème des soins de santé, et People & Places AG, holding regroupant plusieurs sociétés européennes.

Rongrong Hu : une carrière marquée par la diversité des expériences

Avant eBay, Rongrong Hu a travaillé comme Senior Adviser chez CITIC Capital, apportant son expertise sur les transactions d’investissement et de rachat. Elle a également été consultante en stratégie chez McKinsey et BearingPoint.

Polyglotte, Mme Hu parle couramment anglais, mandarin et allemand. Elle est diplômée de l’Université Jiao Tong de Shanghai en ingénierie des télécommunications et en économie et commerce internationaux, et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School.

Elle a été reconnue parmi les 100 meilleurs entrepreneurs mondiaux du e-commerce par Alibaba en 2011, et a été désignée modèle chinois dans la campagne Change Destiny de P&G SKII en 2015.

Une nouvelle étape pour la stratégie d’Amadeus

Mme Hu sera directement rattachée à Luis Maroto, President and CEO d’Amadeus, et siégera au comité exécutif du groupe.
Sa nomination marque la fin du mandat de Wolfgang Krips, entré chez Amadeus en 2013 et successivement Senior Vice President of Operations, puis Chief of Corporate Strategy depuis 2019. Il quittera officiellement ses fonctions début 2026, après une période de transition avec sa successeure.

A lire aussi: Paiements, nouveaux clients, NDC : Amadeus dévoile sa stratégie

