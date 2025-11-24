Comment la tarification multidevise pourrait doubler la rentabilité d’un billet d’avion - Depositphotos @Diloka107
Alors que près de quatre billets sur dix achetés en ligne sont libellés dans une devise différente de celle du passager, la conversion est aujourd’hui majoritairement opérée par les banques.
Résultat, une source de revenus à forte marge échappe presque entièrement aux compagnies aériennes.
Une nouvelle étude menée par le Centre for Economics and Business Research pour Outpayce from Amadeus révèle l’ampleur de cette occasion manquée.
Si toutes les compagnies adoptaient la tarification multidevise (MCP) sur leurs sites, elles pourraient générer 1,74 milliard de dollars supplémentaires par an, en se basant sur les comportements actuels des voyageurs.
Et le potentiel pourrait être bien plus élevé : si tous les passagers optaient pour un paiement dans leur devise de préférence, et donc une conversion assurée par la compagnie, les recettes sectorielles grimperaient à 9,6 milliards de dollars par an.
Une demande forte… mais une adoption encore limitée
"Il existe une forte demande de la part des passagers pour les services de change, mais les compagnies ne captent aujourd’hui qu’une petite partie de cette activité à marge élevée", explique Damian Alonso, Head of Product and Partnerships chez Outpayce.
Il rappelle qu’un affichage tarifaire dans une devise non comprise peut faire fuir un internaute au moment de la réservation, "Grâce au Multi Currency Pricing, les compagnies reprennent le contrôle, améliorent l’expérience client et ouvrent une nouvelle source de revenus."
Les données régionales confirment le potentiel, notamment en Asie-Pacifique (APAC) et en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), où la diversité de devises accroît la demande de services de change.
À elle seule, la région APAC pourrait générer jusqu’à 3,8 milliards de dollars en cas d’adhésion totale des passagers.
Une opportunité capable de doubler la rentabilité d’un billet
Parmi les compagnies ayant sauté le pas, SriLankan Airlines figure en exemple. Depuis 2021, elle propose une tarification multidevise sur tous ses marchés principaux. Les résultats parlent d’eux-mêmes : le service FX Box Multi Currency Pricing est devenu l’une des cinq options additionnelles les plus vendues, derrière les surclassements, les bagages et la sélection de sièges.
Pour Bimali Malalasekara, Digital Commerce Manager chez SriLankan Airlines, la clé est la transparence, "Le change est un service gagnant-gagnant. Il améliore l’expérience des passagers et génère des recettes entièrement nouvelles. Mais il est essentiel d’afficher clairement la marge appliquée dès le début."
Selon l’IATA, la rentabilité moyenne par passager sera d’environ 7 dollars cette année, soit 3,6 %. Or, les marges de change appliquées par les compagnies, entre 2,75 % et 3,63 % selon l’étude, peuvent à elles seules égaler ou dépasser ce niveau.
"La marge de change peut doubler la rentabilité de nombreux billets", résume Owen Good, Head of Economic Advisory au CEBR.
Alors que la pression sur les revenus ancillaires ne cesse de croître, la tarification multidevise s’impose comme un levier simple, efficace et encore largement sous-exploité.
