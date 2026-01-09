AirPlus International s’associe à Crédit Agricole CIB

AirPlus International et Crédit Agricole CIB s’allient pour renforcer les paiements corporate - Depositphotos @bashta
AirPlus International et Crédit Agricole CIB annoncent la signature d’un partenariat stratégique visant à élargir l’accès aux solutions de paiement innovantes pour les entreprises.
Cette collaboration permet aux clients corporate de bénéficier d’une gamme complète de cartes et de services adaptés aux déplacements professionnels, aux achats en ligne et à la centralisation des dépenses.
Grâce à ce partenariat, Crédit Agricole CIB propose désormais des solutions de gestion des dépenses par carte à l’échelle internationale, disponibles dans la plupart des pays européens, au Royaume-Uni et en Suisse.
Les entreprises clientes pourront ainsi optimiser leurs processus de paiement et simplifier le suivi de leurs frais professionnels.
AirPlus Int. et Crédit Agricole : une offre complète pour les entreprises
AirPlus International met à disposition plusieurs types de cartes pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises :
Cartes corporate Mastercard : pour gérer les frais de déplacement des collaborateurs « nomades » (voyages, missions ponctuelles).
Cartes virtuelles : conçues pour sécuriser et simplifier les paiements en ligne.
Cartes logées UATP : idéales pour centraliser les dépenses liées aux voyages d’affaires, notamment auprès des agences de voyages, centrales hôtelières ou loueurs de véhicules.
Le processus d’enrôlement est entièrement digital, simple et rapide, et toutes les cartes peuvent être gérées de manière autonome via le portail AirPlus ou l’application mobile.
Les entreprises ont également accès à une plateforme d’analyse des dépenses de dernière génération pour une gestion budgétaire optimisée.
Un partenariat stratégique pour sécuriser et simplifier les paiements
Patricia Arvanitakis, Deputy Head Global Cash Management chez Crédit Agricole CIB, explique, "Nous sommes ravis de ce partenariat avec AirPlus International, qui enrichit notre offre d’une gamme de cartes et de services particulièrement pertinents pour notre clientèle corporate. Il nous permet de proposer à nos clients des solutions innovantes et conformes aux standards européens, spécifiquement conçues pour optimiser de manière totalement sécurisée la gestion et le paiement de leurs frais de déplacements."
De son côté, Julie Troussicot, Directrice France d’AirPlus International, souligne, "Nous sommes très heureux de renforcer notre collaboration avec le Groupe Crédit Agricole, en l’étendant aujourd’hui à Crédit Agricole CIB pour offrir nos solutions de paiement à une échelle plus large. Ce partenariat illustre notre volonté commune d’accompagner les entreprises dans la gestion efficace et sécurisée de leurs dépenses."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
