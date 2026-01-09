AirPlus International s’associe à Crédit Agricole CIB

Nous sommes ravis de ce partenariat avec AirPlus International, qui enrichit notre offre d’une gamme de cartes et de services particulièrement pertinents pour notre clientèle corporate. Il nous permet de proposer à nos clients des solutions innovantes et conformes aux standards européens, spécifiquement conçues pour optimiser de manière totalement sécurisée la gestion et le paiement de leurs frais de déplacements.

Nous sommes très heureux de renforcer notre collaboration avec le Groupe Crédit Agricole, en l’étendant aujourd’hui à Crédit Agricole CIB pour offrir nos solutions de paiement à une échelle plus large. Ce partenariat illustre notre volonté commune d’accompagner les entreprises dans la gestion efficace et sécurisée de leurs dépenses.