Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen

Construire des voyages plus riches en quelques clics : le pouvoir du dossier unique

Comment fonctionne le Dynamic Package ?



Le Dynamic Package proposé par DIGITRIPS Pro s’impose comme un outil clé pour les agences souhaitant enrichir leurs ventes sans alourdir leur charge de travail. Grâce à lui, un Vol ou un Train peut être combiné avec un Hôtel et un Transfert dans un seul et même dossier, en quelques clics seulement.



Pour le voyageur, c’est l’assurance de repartir avec un voyage complet, clair et personnalisé. Pour l’agent, c’est un gain de temps considérable : la plateforme génère automatiquement la documentation propre au voyageur.



Résultat : moins d’administratif, et plus de temps à consacrer à la conception du voyage lui-même.



Sécuriser le voyage grâce à la Garantie TO

Les agents de voyage bénéficient-ils de la garantie TO sur DIGITRIPS Pro ?

Oui ! En regroupant toute la réservation dans un dossier unique, le voyage bénéficie automatiquement de la Garantie TO.

DIGITRIPS Pro engage alors sa responsabilité en tant qu’organisateur de voyage si un imprévu impacte le séjour :



• Perturbations du train ou du vol (annulations, grèves, intempéries…)

• Problèmes d’hébergement (surbooking, délogement…)

• Modifications indépendantes de la volonté du voyageur

• Circonstances exceptionnelles (catastrophe naturelle, conflit…)



Cette couverture intégrée apporte une sérénité précieuse à la fois pour les agents de voyage et leurs clients. Un argument de poids – et rassurant – des deux côtés !



Un outil malin 100% en ligne pour personnaliser et valoriser chaque dossier

Est-il possible de personnaliser les séjours en Dynamic Package ?

Le Dynamic Package de DIGITRIPS Pro offre aux agents une totale autonomie dans la création d’un séjour sur mesure. Depuis l’interface, les agents de voyage peuvent :



• Sélectionner les sièges pour optimiser le confort du voyageur

• Ajouter des bagages complémentaires

• Choisir un transfert privé ou partagé selon le budget

• Moduler la marge agence, une fonctionnalité essentielle pour piloter ses revenus.



Enrichir le voyage devient alors simple, rapide et rentable.



Documents automatiques : le secret pour gagner du temps sans perdre en qualité

Est-il possible de générer automatiquement des documents liés à la vente pour les voyageurs ?

Oui !



Avant la vente : le devis automatique

Un devis généré automatiquement, entièrement personnalisé aux couleurs de l’agence (logo et nom inclus), regroupant toutes les informations de la réservation potentielle. L’agent peut ajouter des options ou des éléments spécifiques et choisir de les afficher ou de les masquer dans le devis client. La marge agence est intégrée au prix total du voyage, sans être visible pour le client, tout comme les éventuels frais. Un gain de temps malin !



Après la vente : le carnet de voyage

Dès la réservation validée, le voyageur reçoit un document unique aux couleurs de l’agence, rassemblant tous les détails du séjour ainsi que les vouchers associés.



Des fonctionnalités simples et utiles pour rester pro jusqu’au bout de la vente.



« Ma Résa » : un espace centralisé pour piloter toutes les ventes

Comment les agents de voyage gèrent-ils leurs réservations après la vente sur DIGITRIPS Pro ?



Toutes les réservations sont consultables dans un espace sécurisé dédié : Ma Résa. L’agent peut y :



• Consulter les informations de la réservation

• Télécharger les documents de voyages

• Modifier ou annuler selon les conditions

• Accéder aux contacts d’urgence pour les voyageurs à destination

• Ajouter assurances et options

• Retrouver ses factures

• Envoyer des demandes spécifiques

• Déclarer une réclamation.



Ce que l’espace Ma Résa apporte aux agents ? Un centre de pilotage complet pour un suivi client exemplaire.



Votre fidélité récompensée : cumulez encore plus de points avec le Dynamic Package





Oui ! Smile Angels, le programme de fidélité de DIGITRIPS Pro, permet de cumuler des TravelPoints pour chaque réservation de Dynamic Package effectuée sur la plateforme DIGITRIPS Pro. Pour chaque réservation de Dynamic Package déclarée, l’agent cumule 50% du montant de son dossier en TravelPoints !

Ces points ouvrent l’accès à un large choix de récompenses : cartes cadeaux, bons d’achat MisterFly Club, équipements high-techs, et bien plus encore.



Pour vous inscrire gratuitement, rendez-vous sur



Le webinaire à ne pas manquer : « Tout savoir sur le Dynamic Package ! »





Rendez-vous mardi 17 février à 10h pour un webinaire exclusif dédié au Dynamic Package de DIGITRIPS Pro.



En 30 minutes seulement, les équipes commerciales vous partageront les trucs et astuces pour réserver facilement un Dynamic Package, Vol ou Train + Hôtel + Transfert, le tout réuni en un seul dossier et sécurisé par la garantie TO.



Au programme de ce webinaire, vous découvrirez comment :

• Combiner un Vol ou un Train avec un Hébergement

• Choisir les sièges et ajouter des bagages

• Ajouter le Transfert dans la même réservation

• Comprendre et utiliser la Garantie TO

• Gérer votre dossier 100% en ligne

• Générer un devis automatique

• Télécharger un carnet de voyages complet

• Moduler votre marge agence

• Déclarer vos TravelPoints sur Smile Angels



Une session incontournable pour maîtriser un outil devenu essentiel au quotidien des agences et à laquelle vous pouvez assister à distance, depuis votre agence.



