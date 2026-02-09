TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen

Le package dynamique permet aux agences de voyages de reprendre la main sur la valeur, en construisant des offres personnalisées, plus riches et plus rentables, sans complexifier le travail des agents.


Existe-t-il un secret pour que les agents de voyage puissent proposer des packages personnalisés tout en restant compétitifs ? Oui… l’arme secrète des agents de voyage est le Dynamic Package de DIGITRIPS Pro qui leur permet de prendre la main sur la valeur de leur package, sans complexifier leur quotidien !


Rédigé par le Lundi 16 Février 2026 à 06:15

© DIGITRIPS Pro / AdobeStock
© DIGITRIPS Pro / AdobeStock
CroisiEurope

Construire des voyages plus riches en quelques clics : le pouvoir du dossier unique


Comment fonctionne le Dynamic Package ?

Le Dynamic Package proposé par DIGITRIPS Pro s’impose comme un outil clé pour les agences souhaitant enrichir leurs ventes sans alourdir leur charge de travail. Grâce à lui, un Vol ou un Train peut être combiné avec un Hôtel et un Transfert dans un seul et même dossier, en quelques clics seulement.

Pour le voyageur, c’est l’assurance de repartir avec un voyage complet, clair et personnalisé. Pour l’agent, c’est un gain de temps considérable : la plateforme génère automatiquement la documentation propre au voyageur.

Résultat : moins d’administratif, et plus de temps à consacrer à la conception du voyage lui-même.

Sécuriser le voyage grâce à la Garantie TO

Les agents de voyage bénéficient-ils de la garantie TO sur DIGITRIPS Pro ?
Oui ! En regroupant toute la réservation dans un dossier unique, le voyage bénéficie automatiquement de la Garantie TO.
DIGITRIPS Pro engage alors sa responsabilité en tant qu’organisateur de voyage si un imprévu impacte le séjour :

• Perturbations du train ou du vol (annulations, grèves, intempéries…)
• Problèmes d’hébergement (surbooking, délogement…)
• Modifications indépendantes de la volonté du voyageur
• Circonstances exceptionnelles (catastrophe naturelle, conflit…)

Cette couverture intégrée apporte une sérénité précieuse à la fois pour les agents de voyage et leurs clients. Un argument de poids – et rassurant – des deux côtés !

Un outil malin 100% en ligne pour personnaliser et valoriser chaque dossier

Est-il possible de personnaliser les séjours en Dynamic Package ?
Le Dynamic Package de DIGITRIPS Pro offre aux agents une totale autonomie dans la création d’un séjour sur mesure. Depuis l’interface, les agents de voyage peuvent :

• Sélectionner les sièges pour optimiser le confort du voyageur
• Ajouter des bagages complémentaires
• Choisir un transfert privé ou partagé selon le budget
• Moduler la marge agence, une fonctionnalité essentielle pour piloter ses revenus.

Enrichir le voyage devient alors simple, rapide et rentable.

Documents automatiques : le secret pour gagner du temps sans perdre en qualité

Est-il possible de générer automatiquement des documents liés à la vente pour les voyageurs ?
Oui !

Avant la vente : le devis automatique
Un devis généré automatiquement, entièrement personnalisé aux couleurs de l’agence (logo et nom inclus), regroupant toutes les informations de la réservation potentielle. L’agent peut ajouter des options ou des éléments spécifiques et choisir de les afficher ou de les masquer dans le devis client. La marge agence est intégrée au prix total du voyage, sans être visible pour le client, tout comme les éventuels frais. Un gain de temps malin !

Après la vente : le carnet de voyage
Dès la réservation validée, le voyageur reçoit un document unique aux couleurs de l’agence, rassemblant tous les détails du séjour ainsi que les vouchers associés.

Des fonctionnalités simples et utiles pour rester pro jusqu’au bout de la vente.

« Ma Résa » : un espace centralisé pour piloter toutes les ventes

Comment les agents de voyage gèrent-ils leurs réservations après la vente sur DIGITRIPS Pro ?

Toutes les réservations sont consultables dans un espace sécurisé dédié : Ma Résa. L’agent peut y :

• Consulter les informations de la réservation
• Télécharger les documents de voyages
• Modifier ou annuler selon les conditions
• Accéder aux contacts d’urgence pour les voyageurs à destination
• Ajouter assurances et options
• Retrouver ses factures
• Envoyer des demandes spécifiques
• Déclarer une réclamation.

Ce que l’espace Ma Résa apporte aux agents ? Un centre de pilotage complet pour un suivi client exemplaire.

Votre fidélité récompensée : cumulez encore plus de points avec le Dynamic Package

Il y a-t-il un programme de fidélité pour les agents de voyage inscrits sur DIGITRIPS Pro ?

Oui ! Smile Angels, le programme de fidélité de DIGITRIPS Pro, permet de cumuler des TravelPoints pour chaque réservation de Dynamic Package effectuée sur la plateforme DIGITRIPS Pro. Pour chaque réservation de Dynamic Package déclarée, l’agent cumule 50% du montant de son dossier en TravelPoints !
Ces points ouvrent l’accès à un large choix de récompenses : cartes cadeaux, bons d’achat MisterFly Club, équipements high-techs, et bien plus encore.

Pour vous inscrire gratuitement, rendez-vous sur smile-angels.com.

De quoi transformer chaque vente en opportunité supplémentaire.

Le webinaire à ne pas manquer : « Tout savoir sur le Dynamic Package ! »

Besoin d’aide pour bien utiliser le Dynamic Package de DIGITRIPS Pro pour vos séjours ?

Rendez-vous mardi 17 février à 10h pour un webinaire exclusif dédié au Dynamic Package de DIGITRIPS Pro.

En 30 minutes seulement, les équipes commerciales vous partageront les trucs et astuces pour réserver facilement un Dynamic Package, Vol ou Train + Hôtel + Transfert, le tout réuni en un seul dossier et sécurisé par la garantie TO.

Au programme de ce webinaire, vous découvrirez comment :
• Combiner un Vol ou un Train avec un Hébergement
• Choisir les sièges et ajouter des bagages
• Ajouter le Transfert dans la même réservation
• Comprendre et utiliser la Garantie TO
• Gérer votre dossier 100% en ligne
• Générer un devis automatique
• Télécharger un carnet de voyages complet
• Moduler votre marge agence
• Déclarer vos TravelPoints sur Smile Angels

Une session incontournable pour maîtriser un outil devenu essentiel au quotidien des agences et à laquelle vous pouvez assister à distance, depuis votre agence.

L’inscription est accessible directement depuis la home page de digitripspro.com, via le bandeau bleu en haut de la page.

Un service client disponible à chaque instant

Parce qu’il est crucial d’obtenir un support réactif dans le secteur du tourisme, DIGITRIPS Pro a des équipes dédiées prêtes à répondre à tout moment aux besoins des agents de voyage, leur assurant ainsi une tranquillité d’esprit.

Deux canaux sont mis à disposition des agents :

• Par messagerie : pour suivre vos demandes et suivre l’avancement de vos dossiers
• Via la ligne d’urgences 24h/24 et 7j/7 : numéro disponible en permanence pour les situations d’urgences, notamment pour un agent ayant un client à l’aéroport ou à destination qui rencontre un problème, garantissant ainsi une assistance immédiate.

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen
Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous assister et venir vous rencontrer :

Au 01 70 38 70 70 ou commercial@digitrips.com
Notre site : www.digitripspro.com

Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est gratuit et c’est par ici


Lu 130 fois

Tags : Digitrips, digitripspro
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 9 Février 2026 - 06:34 Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché

Lundi 2 Février 2026 - 06:00 L’Open Package SpeedMedia pour monter vos offres Flex

Brand News La Travel Tech

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen
Existe-t-il un secret pour que les agents de voyage puissent proposer des packages personnalisés...
Dernière heure

Voyage sur mesure au Maroc : plus qu’un programme, une expérience inoubliable

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen

Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie

Explora Journeys : plus que quelques jours pour profiter d’une invitation particulière

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Les annonces

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

GC PARTENAIRES POUR AGENCE DEPARTEMENTALE DE TOURISME - Chargé de mission relations presse et médias institutionnels H/F - (Sud Est de la France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

INTERMEDES - Chargé(e) des ventes Senior H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
Distribution

Distribution

Roobens Fils : blogueur, auteur de "Noir et voyager" et fondateur de Dunia Travel

Roobens Fils : blogueur, auteur de "Noir et voyager" et fondateur de Dunia Travel
Partez en France

Partez en France

Charleville-Mézières : une cité ducale et duale au cœur des Ardennes

Charleville-Mézières : une cité ducale et duale au cœur des Ardennes
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Voyage sur mesure au Maroc : plus qu’un programme, une expérience inoubliable

Voyage sur mesure au Maroc : plus qu’un programme, une expérience inoubliable
Production

Production

Séjour à la montagne : "les récentes chutes de neige boostent les réservations de dernière minute"

Séjour à la montagne : "les récentes chutes de neige boostent les réservations de dernière minute"
AirMaG

AirMaG

Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie

Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
La Travel Tech

La Travel Tech

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys : plus que quelques jours pour profiter d’une invitation particulière

Explora Journeys : plus que quelques jours pour profiter d’une invitation particulière
HotelMaG

Hébergement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement
Futuroscopie

Futuroscopie

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

La croisière sous toutes ses formes

La croisière sous toutes ses formes
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

À Marseille, le salon Events Days Sud a soufflé sa 15e bougie

À Marseille, le salon Events Days Sud a soufflé sa 15e bougie
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias