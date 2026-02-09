TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
ESTA Etats-Unis : non, déclarer ses réseaux sociaux n'est pas (encore) obligatoire

les propositions n'ont pas été officiellement approuvées


C'est une information qui fait le tour des médias, et même des médias spécialisés, pourtant, l'obligation de déclarer ses activités sur les réseaux sociaux lors des cinq dernières années pour obtenir l'ESTA n'est pas encore entrée en vigueur !


Rédigé par le Lundi 9 Février 2026

ESTA Etats-Unis : non, déclarer ses réseaux sociaux n'est pas (encore) obligatoire
ESTA Etats-Unis : non, déclarer ses réseaux sociaux n'est pas (encore) obligatoire - Depositphotos.com Auteur izanbar
C'est une annonce qui a fait le buzz.

Les autorités américaines envisagent en effet une réforme de l’autorisation ESTA.

Parmi les pistes annoncées, les Etats-Unis souhaiteraient que les voyageurs fournissent un historique détaillé sur 5 à 10 ans (téléphones, e-mails), des données précises sur leur cercle familial et se soumettent à une collecte biométrique renforcée.

Autre annonce : les autorités voudraient aussi demander l'historique des réseaux sociaux des voyageurs sur 5 ans.

Cependant pour l'instant rien de ce nouvelles exigences ne sont pour l'heure officiellement mises en place.

ESTA réseaux sociaux : aucune information officielle n'a validée la mesure

"Le projet est en consultation publique (citoyens, experts et agences) jusqu’au 9 février 2026. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout change du jour au lendemain" explique à TourMaG Nicolas Lepage, directeur commercial d'Action-Visas. "Je peux vous confirmer que ce 9 février, rien n'a changé dans la procédure ESTA : pas de réseaux sociaux obligatoires (toujours facultatifs), pas plus d’infos sur la famille,… que ce soit sur le site ou l’application mobile."

Alors que nombreux médias annoncent une mise en place dès le 8 février 2026, Rémi Vénitien, président de l'Office du tourisme des États-Unis confirme également à TourMaG que pour l'instant aucun décret officiel ne confirme la mise en application des nouvelles exigences dont celles de donner accès à ses réseaux sociaux.

"Il faut un décret d'application, et pour l'instant il n'y en a pas eu, il n'y a aucune information officielle" détaille Rémi Vénitien. "Il est urgent de ne pas s'inquiéter"

Même son de cloche du côté de Jean-Charles Franchomme, président du CDMV qui nous confirme que le formule pour obtenir l'ESTA n'a pas bougé.

Voici une capture d'écran effectué ce 9 février 2026 sur le formulaire de demande d'ESTA - Capture

