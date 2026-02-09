Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026

Alors que la saison hivernale confirme son dynamisme, Belambra, se projette déjà sur l’été 2026.
Dans le cadre de la Semaine des Métiers du Tourisme, le groupe a lancé une campagne nationale de recrutement visant à pourvoir 1 500 postes sur l’ensemble du territoire, répartis entre 1 000 postes en bord de mer et 500 à la montagne.
Chefs de cuisine, seconds de cuisine, responsables animation, responsables maintenance, coachs sportifs ou professionnels de l’accueil… toutes les offres sont disponibles sur le site carrière de Belambra, sur les principaux jobboards comme Hellowork, Indeed et LinkedIn, ainsi que sur les réseaux sociaux du groupe.
Une campagne de recrutement nationale
"La saison estivale est un moment clé pour Belambra. Nous recrutons des personnalités engagées, animées par le sens du service et l’envie de travailler en équipe", souligne Mélanie Fontugne, Directrice des Ressources humaines du groupe.
"Notre ambition est d’offrir un cadre propice à l’apprentissage, à la progression et à l’épanouissement professionnel. Le tourisme reste un secteur dynamique, qui continue de créer des emplois et d’ouvrir des perspectives concrètes, même dans un contexte incertain."
Le groupe propose également des opportunités de formation, des perspectives d’évolution interne et la possibilité de travailler sur deux saisons consécutives, favorisant des parcours professionnels durables.
Les équipes bénéficient par ailleurs de CDI, de la prise en charge des repas et du logement des saisonniers (contre une participation modérée), ainsi que de dispositifs de primes attractifs.
Publié par Amelia Brille
