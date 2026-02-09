Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026

La saison estivale est un moment clé pour Belambra. Nous recrutons des personnalités engagées, animées par le sens du service et l’envie de travailler en équipe

Notre ambition est d’offrir un cadre propice à l’apprentissage, à la progression et à l’épanouissement professionnel. Le tourisme reste un secteur dynamique, qui continue de créer des emplois et d’ouvrir des perspectives concrètes, même dans un contexte incertain.