M. Fontugne (DRH Belambra) : « recruter reste un jeu d’équilibriste dans le secteur du tourisme » 🔑

TourMaG - Comment expliquez-vous les difficultés de recrutement du secteur du tourisme ?



Mélanie Fontugne : Il y a toujours eu des difficultés de recrutement, mais elles ont été exacerbées par le covid. Entre 2020 et 2021, nous avons perdu des saisonniers titulaires, partis vers d’autres secteurs d’activités.



Ce sont des métiers qui connaissent des contraintes : travail le soir, le week-end, pendant que les autres sont en vacances, des périodes de rush. Et puis le contact front client est particulier.



Mais, ce sont également des métiers passion. L’envie de faire plaisir au client, de travailler dans un contexte ludique, un endroit agréable… expliquent que nous avons quand même la possibilité de recruter des talents !



TourMaG - Comment ont évolué les attentes des salariés ?



Mélanie Fontugne : Il y a quelques années, on parlait de temps de travail, de mobilité professionnelle, de carrière interne, on s’inscrivait beaucoup plus sur du long terme. Aujourd’hui, les candidats cherchent les valeurs de l’entreprise et ce qu’elles peuvent apporter à leur carrière.



Les attentes sont différentes ou alors la parole est beaucoup plus libérée sur les attentes vie privée/vie pro. C’est un sujet qui auparavant n’était pas évoqué, voire qui était tabou, en entretien.



Le télétravail est également très demandé. Aujourd’hui, il fait partie des critères des candidats. C’est devenu un critère quasi impératif sur une fonction support.



TourMaG - Quid des jeunes ?



Mélanie Fontugne : La génération qui arrive sur le marché de l'emploi est hyper intéressante et challengeante. Les jeunes sont hyper inventifs, hyper agiles.



Ils sont incroyables, veulent tout, tout de suite : un job intéressant, des responsabilités, le respect de leur vie privée et vie pro, un salaire confortable, une évolution quasi instantanée…



Nous ne pouvons pas tout cumuler, mais nous essayons d’y répondre. Nous sommes un groupe et en même temps une petite structure. Nous sommes sur des postes à expertise unique, en entrant chez Belambra vous avez tout de suite un niveau de responsabilité intéressant, les initiatives sont plébiscitées.



Nous avons une jolie marque employeur, nous arrivons à embaucher et à garder des profils talentueux.